Alario deberá definir su futuro ante la inminente llegada de una oferta

Lucas Alario, delantero de River, quien se recupera de una lesión que lo dejó afuera de los partidos que River jugó durante el verano, evalúa su futuro ya que es inminente la llegada de una oferta para seguir su carrera en el fútbol de China.

Si bien no hay una oferta oficial, Abel Alario -padre del jugador- reconoció en diálogo con TyC Sports que "la oferta es importante y él está al tanto, pero no debe ser fácil vivir allá, hay que pensarlo mucho. Si me preguntás a mí, yo prefiero Europa, pero la decisión la tomarán Lucas y su representante".

La cláusula de rescisión de Alario es de 18 millones de dólares sobre el 60% del pase que le pertenece a River, ya que el otro 40% es de Colón aunque el 20% de esa fracción es de San Lorenzo de Tostado, club donde se inició.

River compró al delantero santafesino en dos pagos y abonó 20 millones de pesos. Si no lo vende hasta junio de 2018, River le tiene que pagar a Colón 1.800.000 de dólares por el 40% del pase, mientras que si lo vende antes tiene que pagar el porcentaje de la venta, aunque todavía no está estipulado.

El conjunto 'millonario' no quiere desprenderse todavía de Alario, de 24 años, a quien considera vital para jugar la Copa Libertadores, aunque finalmente será el jugador quién decida dónde continuar.