Video: la animada conversación entre dos bebés por videollamada

Un divertido video compartido en YouTube ha comenzado a circular de forma viral en las redes sociales logrando sacar varias carcajadas a los espectadores. En la grabación se observa a dos bebes “hablando” entre ellos a través de FaceTime.

El material audiovisual muestra a uno de los infantes sentado al lado de su madre, quien sujeta un celular donde aparece la imagen del otro bebe.

Lo increíble de la escena es la comunicación entre ambos menores, quienes intercambian varias palabras en su propio lenguaje, inentendibles para los adultos.

El video de YouTube cuenta con más de 310 mil visualizaciones y ha conquistado a los usuarios de las redes sociales por su ternura.

"Oh, Dios mío. No he visto nada tan lindo hace bastante tiempo”, comentó un usuario de YouTube. "¿De qué estaban hablando los bebes? Suena como si estuvieran pasando un buen rato”, agregó otro.