El arquero de Boca Juniors, Axel Werner, expuesto por una grave equivocación ante Aldosivi, admitió que "el Mundo Boca te exige que estés atento a cosas que jamás imaginás que pasarías".

"Desde que me tocó debutar en cancha de River empecé a vivir más de adentro que esto es gigante. Los errores en Boca son mucho más evidentes. Requiere trabajar muchísimo día a día. El Mundo Boca te exige que estés atento a cosas que jamás imaginás que pasarías", reconoció Werner.

"En nuestro puesto no te podés quedar con la primera pelota, tenés que meterte en partido y responder por el equipo. Creo que cuando uno comete algunos errores se te empiezan a pasar muchas cosas en la cabeza, pero hay que salir rápido", siguió con sus confesiones de arquero.

"Sabía que había cometido un error muy grosero, pero tenía que meterme en partido porque mis compañeros lo necesitan. Los compañeros ayudan a que te levantes rápido y está en vos que salgas rápido del error", remarcó quien llegó a Boca a préstamo, pero su pase pertenece al Atlético de Madrid.

En nota con Fox Sports, analizó Werner que cometió "muchos errores en la misma jugada, error de cálculo, mala lectura de la jugada, me agarró caminando y no tuve salto".

"Al estar en el arco de Boca tenés muchas responsabilidades más y más ojos críticos que demandan mucha concentración. Cuando hablan de nosotros prefiero mirar otra cosa y después, cuando estoy más tranquilo, sí mirarlo", precisó quien se formó en Atlético de Rafaela y con sólo una veintena de partidos en Primera División captó el interés de los grandes clubes.

Para el joven guardavalla que lo hayan respaldado en una situación semejante fue muy importante. "Después del error, poder jugar de nuevo me cambió la cabeza y me hizo muy bien. La desconcentración son segundos. Es un error que sé que no puede volver a pasar", resaltó quien fue uno de los arqueros del seleccionado argentino en el Mundial Sub 17 de Emiratos Arabes Unidos de 2013.

"Errores tienen todos, (Darío) Benedetto como nueve, (Santiago) Vergini como central y son de experiencia. ¿Por qué no me va a pasar a mí? Trabajo con un psicológo acá, en el club, son personas que ayudan muchísimo", argumentó.

Por último, sobre su futuro, Werner, que se encuentra a préstamo hasta junio, puntualizó: "Mi continuidad depende de varias partes".

"Hay que ver cómo termina este semestre, ver qué quieren hacer Boca y el Atlético de Madrid. Trataré de demostrar que estoy a la altura del arco de Boca", finalizó.