Katy Perry estrena satírico video para "Chained To The Rhythm"

El vídeo es vistoso y colorido y contiene un punto de humor, por lo que encaja perfectamente en la obra visual de Perry hasta ahora, conformada por vídeos similares como "Last Friday Night" o "This Is How We Do". Esta vez, sin embargo, y como expresa la letra de la canción, Perry trae en su vídeo un mensaje político que critica la peor cara del capitalismo americano.

El vídeo transcurre en unos futuristas años cincuenta y sitúa al espectador y a nuestra protagonista en un parque de atracciones llamado Oblivia (una variación de la palabra inglesa “oblivion”, “olvido”), por el que Perry se topa con atracciones llamadas “la gran caída americana” o con personas que caminan cual “zombis que van pedo” (como reza la canción) pegados a sus iPads. También la vemos montada en una montaña rusa que pasa a través de un túnel por el que vuelan iconos de Facebook o en esa rueda de hámster que gira eternamente. “It goes on and on and on”.