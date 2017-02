La docente amenazada de muerte no tomó el exámen

La docente que denunció el lunes haber recibido dos amenazas de muerte que le advertían que terminarían con su vida si no aprobaba a los alumnos que debían rendir este martes la materia Físico- Química, aseguró que no estaba en condiciones de estar en la mesa examinadora y quedó exceptuada de participar del examen en el colegio privado San Cayetano de La Plata.

“El examen no lo voy a tomar, estoy desvinculada porque no estoy en condiciones de estar en esa mesa”, dijo María Rosa Adam, quien desde hace 21 años tiene a su cargo la materia de Físico-Química en esa institución y nunca había atravesado una situación similar.

"Puede presentarse un rayón a un auto, pero este nivel de violencia, no”, señaló en declaraciones a la prensa.

Con respecto a la relación previa con los alumnos y a la posibilidad de dar con la identidad del agresor, Adam, que manifestó su tristeza por lo ocurrido, aseguró que “no tengo sospecha de quien es, tampoco se registró alguna situación de violencia dentro del aula que permitiera identificarlo, esto es totalmente una sorpresa”.

Sobre las medidas adoptadas por la institución para identificar al agresor, Adam contó que “eso está en manos de quienes lo tienen que hacer, desde mi lugar creo que hice lo que tenía que hacer”.

"Siento que estoy mirando una película de terror de la cual no me siento protagonista. Esto es lo que tenemos que frenar y como educadores me parece que es algo que nos toca”. Esto le puede pasar a cualquier docente y no se lo deseo a nadie", advirtió.

El vicedirector del colegio San Cayetano informó que "en esta ocasión el equipo de conducción decidió, en acuerdo con la docente, reemplazarla por una colega en la comisión evaluadora a realizarse, supervisando las condiciones pedagógicas durante todo su desarrollo".

Adam denunció haber recibido dos amenazas de muerte, una de ellas con una bala en un folio que recibió en su casa, que le advertían que la matarían si no aprobaba a los alumnos que debían rendir examen hoy.

La segunda intimidación fue a través de un graffiti escrito en la pared del patio del colegio que decía "Acordate Adam, el examen es el 21/2", realizado por jóvenes que entraron encapuchados al establecimiento durante la madrugada del lunes, según el registro de las cámaras.

Fuentes policiales explicaron que la denuncia quedó radicada en la Fiscalía penal de turno y fue caratulada como “amenazas calificadas”.