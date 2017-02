Blondie está de vuelta con "My monster"

My Monster es la nueva canción de la banda, que publicará Pollinator el próximo mes de mayo, un disco donde Blondie presentará una nueva colección de canciones escritas por artistas ajenos a la banda.

Entre los artistas que estarán presentes en el nuevo álbum de los iconos de Nueva York figuran Sia, Charli XCX, el guitarrista de The Strokes Nick Valensi y Dev Hynes.

Solo dos temas han sido compuestos por Chris Stein y Debbie Harry, tándem creativo original del grupo, que para la grabación también ha contado con Nick Valensi, de The Strokes, como guitarrista invitado.

Pollinator se publica el día 5 de mayo y, para su promoción, Blondie planean una gira muy atractiva, compartiendo cartel nada menos que con Garbage. Eso sí, de momento únicamente por Estados Unidos, habrá que ver si se atreven a cruzar el charco, porque la gira es atractiva: dos de las mejores front women del rock juntas presentando nuevos temas y con un repertorio de éxitos inagotable con el que no parar de cantar y bailar.

Debbie Harry y Shirley Manson ya saben lo que es compartir escenario, así que la química no será un problema. Además, Garbage aún tiene reciente Strange Little Birds, su disco del año pasado, que no estaba mal y nos devolvía en parte a los añorados tiempos de Version 2.0, con permiso de su debut homónimo, el disco más popular de la banda del batería Butch Vig, productor de algunos de los discos de rock más efectivos de los últimos años.

Habrá que esperar a ver si algún festival se anima a devolver a Blondie a nuestras tierras, de momento Blondie estrena nueva canción con nuevo disco a la vuelta de la esquina.