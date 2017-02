La Inspección de Seguridad ya investiga a los policías que custodian al chofer

En la noche del lunes se difundió un video donde un periodista chileno entrevista al chofer responsable de la tragedia de TurBus, Francisco Sanhueza. El periodista chileno, Daniel Silva, logró ingresar a la celda donde estaba el conductor del micro y hacerle unas preguntas respecto del accidente.

El conductor está alojado en la Oficina Fiscal N° 11 de Luján de Cuyo desde el sábado, día en que se produjo el accidente en alta montaña donde perdieron la vida 19 personas. Está a la espera de su traslado al penal de Boulogne Sur Mer.

A raíz de esta entrevista desde el Poder Judicial emitieron un comunicado informando que el fiscal que entiende en la causa, Gustavo Pirrello, no autorizó a ningún medio internacional a realizar entrevista alguna al imputado.

Además el titular de la Inspección General de Seguridad (IGS), Marcelo Puertas, informó que el organismo ya armó el expediente para comenzar la investigación para determinar quiénes fueron los responsables de dejar ingresar al periodista a la celda.

“Por esa razón se ha ordenado una investigación sobre el episodio solicitando al personal de la comisaría el informe correspondiente a las visitas que ha recibido a fin de deslindar responsabilidades”, señala el comunicado.

Además informaron que serán “sancionados con severidad” los efectivos policiales que hayan favorecido sin autorización al canal chileno a realizar la entrevista.

En este sentido el fiscal Pirrello confirmó que no autorizó la entrevista. "Nadie esta mañana me informó que se había presentado un periodista a querer entrevistarlo y como el detenido está a disposición mía, pido que se me de conocimiento", aseguró.

En declaraciones televisivas, el funcionario judicial agregó: "No está incomunicado, puede recibir visitas, pero siendo una persona que está detenida y a disposición mía, lo mínimo que solicito es que si un medio está solicitando una entrevista, que me lo comuniquen nada más, no enterarme por los medios".

Por su parte el periodista chileno señaló que estuvieron siguiendo de cerca la oficina donde está detenido el chofer. “A la mañana fuimos a ver si podíamos conversar con él, nos preguntaron que de dónde veníamos, dijimos que de Chile y nos dejaron pasar unos pocos minutos”, indicó.

Con respecto a la persona que les autorizó el ingreso, Silva señaló que se trata de una persona con uniforme azul, de manera que las sospechas apuntan a algún efectivo policial.