Durísimo mensaje de Pepe Cibrián en la red

Pepe Cibrián se cansó de todo, y lo expuso en una extensa carta que publicó en las redes sociales. El director teatral criticó duramente al gobierno de Mauricio Macri y también le dedicó unas palabras a Cristina Fernández.

En la misiva 2.0, titulada “Estoy harto”, el director teatral enumeró cuestionen que atañen a la actualidad del país como la inseguridad y hechos de corrupción, además del accionar de la sociedad.

También se ocupó de Marcelo Tinelli, Pampita, las novelas turcas, Amado Boudou, Buquebus y Hebe de Bonafini, entre otros.

El texto completo de Pepe Cibrián:

Estoy harto de que se atropelle a la gente, matándola y que el asesino salga tan tranquilo.

Estoy harto de pagar peajes siderales para que las autopistas sean una estafa.

Estoy harto de la denuncia a Macri padre por el correo preguntándome, ¿qué paso durante los 12 años ganados que no hicieran nada?

Estoy harto de que el presidente se desdiga cada rato.

Estoy harto que el gabinete de Macri no cese de hacer imbecilidades.

Estoy harto de que me mientan.

Estoy harto de seguir escuchando a Boudou y Fernández y a otros, ¡opinando! Sobre los errores de este gobierno.

Estoy harto de que con las denuncias y pruebas no estén, como en brasil senadores empresario, aun sacada la presidente por el horror de Petrobras, presos.

Estoy harto de que sigan sumando empleados públicos cuando se suponía este gobierno no lo haría.

Estoy harto de los jueces corruptos y aun con pruebas comprobables, muchos, tampoco ni siquiera le han hecho juicio político y estan aun en sus cargos.

Estoy harto de escuchar a Zaffaroni en vez de callarse por las dudas.

Estoy harto de me llegue una deuda con la AFIP de mil pesos y tenga que pagar diez mil por intereses, usar mi tiempo cuando Lopez , que se quedó con 8 mil millones para uso personal de no se que, y siga caminando.

Estoy harto de los piquetes.

Estoy harto de la mentira de que los iban a permitir y están.

Estoy harto de que la gente no respete al peatón. Estoy harto de la Bonafini puteando sin cesar.

Estoy harto de Lilita denunciando y que en casi todos los caos no le den ni bola.

Estoy harto de que los autos no respeten al peatón,

Estoy harto de que el peatón cruce donde le da la gana.

Estoy harto de que estacionen frente a una bajada para minusválidos.

Estoy harto de no haya policía para destrabar el transito.

Estoy harto de las motos que te cruzan y pasan sin haberlas visto.

Estoy harto de que no haya controles ni policiales ni de miles de cámaras (no seis) en la panamericana y en todas.

Estoy harto de que se hable de la corrupción y siga tan tranquila instalada.

Estoy harto de que todos tengan el celular prendido, sin parar de escribir “tb et sal pr tu cs en dz mto” lo que quiso decir “también estoy saliendo para tu casa en diez minutos”

Estoy harto de que se pierda el vocabulario.

Estoy harto de que los jóvenes que pretenden ser actores no tengan la mas puta idea de quien fue Nini Marshall y si quién fue Chaplin.

Estoy harto de ver a Pampita todos los días en los diarios.

Estoy harto no limpiar al riachuelo.

Estoy harto de que el problema nacional y mediático sea si Tinelli va o no va a hacer su programa.

Estoy harto de las telenovelas turcas y brasileras del año del pedo que costaron 5 pesos y que los actores argentinos no tengan trabajo.

Estoy harto de que no se haga nada sobre esto.

Estoy harto de que no se reabra el San Martín y que cada vez pospongan la fecha.

Estoy harto de Macri al cual vote.

Estoy harto de no saber nunca a quien votar porque ninguno me gusta.

Estoy harto de que nos tomen por boludos.

Estoy harto de que los diputados hayan pretendido subir un 47% sus sueldos cuando la gente no tiene para comer.

Estoy harto de que los jóvenes se droguen por una sociedad que no les brinda el sueño de una meta.

Estoy harto de los hoteles de Cristina.

Estoy harto también de Cristina.

Estoy harto de las escuchas de todos y que de igual.

Estoy harto de escuchar a la Stolbizer defendiendo a Massa.

Estoy harto de que todos se cambien la camiseta y que la gente siga apoyándolos.

Estoy harto de que la avenida corrientes hace años no sea mas la calle que nunca duerme.

Estoy harto de la mendicidad en la calle corrientes y que los gobiernos nada hagan.

Estoy harto de que los colegios públicos ahora sean mierda.

Estoy harto de crear generaciones de analfabetos.

Estoy harto del horror de nuestras universidades cuando son evaluadas.

Estoy harto de que la gente no lea.

Estoy harto de los programas mediáticos.

Estoy harto de Buquebus porque no me gusta.

Estoy harto de que cada vez ante una nueva obra uno tiene, no importa la buena fama ni el crédito, que dar examen.

Estoy harto de que solo lo tengan enserio Les Luthier.

Estoy harto de que en pleno centro estacionen no solo en lugares marcados como prohibidos, si no que se pongan en doble fila y si te jode, jodete.

Estoy harto de pensar que a lo mejor el chiste de para estropear tanta maravilla creada , creo a los argentinos.

Estoy harto de los fines de semana puente en donde nadie celebra las fechas por las cuales son puente.

Estoy harto de que en el teatro se contraten jóvenes no

Estoy harto de que no haya memoria.

Estoy harto de que solo tenga identidad nuestro norte.

Estoy harto de que a nuestras provincias las llamen “el interior”:

Estoy harto de que contraten en teatro actores (marcianos) porque hacen televisión y las chicas se masturban.

Estoy harto de quejarme.

Estoy harto de que a pesar de trabajar como tantos sin parar tenga que estar harto.

Y mas

Y mas

Y mas

Y mas

Y mas

Estoy harto de estar harto.