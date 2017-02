Indagan a Sabatella por cometer presuntos abusos en nombre de la Ley de Medios

Martín Sabatella, el ex titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) será indagado por presuntos abusos cometidos contra el Grupo Clarín en la aplicación de la Ley de Medios. El juez federal Claudio Bonadio lo citó para el próximo 4 de abril. Antes, deberán comparecer en Comodoro Py otros siete ex directores de ese organismo. El magistrado investiga abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes del funcionario público.

Según Clarin, los otros indagados serán la ex directora de Adecuación y Transferencias, Lorena Di Filippo (que abrirá la secuencia el 22 de marzo), el ex director de Asuntos Jurídicos Sergio Zurano, y los ex directores Alberto Schiffer, Eugenio Saavedra, Néstor Avalle, Eugenio Rinesi y Guillermo Pérez Vacchini.

También Sabatella había denunciado al grupo Clarín por presuntas maniobras en la adecuación de sus medios a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, por lo que se remitió documentación al fiscal de la causa y a la Procuración de Criminalidad Económica y Lavado de Activos.