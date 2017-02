Cristina Pérez hizo una dura crítica de "50 Sombras" y habló de femicidios

Cristina Pérez es periodista, escritora y comunicadora. Hace 14 años es conductora de Telefe Noticias. Además de ser escritora de prosa y poesía, Cristina tiene una gran afición por las artes dramáticas y la literatura inglesa. El amor por las letras es definitivamente una dimensión fundacional de su vocación como comunicadora.

En su sitio web, Pérez publicó una extensa columna donde habla sobre la película 50 Sombras de Grey y el alarmante modelo de relación que propone entre un hombre y una mujer en medio de la realidad mundial, donde miles de féminas mueren producto de violencia de género.

Aquí su nota titulada "Nuestras sombras más oscuras: por qué fascina la sumisión":

¿Por qué 50 Sombras de Grey es un éxito? Eso me pregunto desde la publicación del primer libro, tan mal escrito como poco verosímil. ¿Qué fantasía activa en el público el esquema de ser una “sumisa” declarada que consiente como regla de vida ser la posesión de un hombre a quien llama “amo”? Un hombre que le ordena cómo vestirse,cómo dirigirse a él, como tratarlo. Porque la historia va mucho más allá de las relaciones sexuales sadomasoquistas con su “cuarto rojo” y toda su colección de juguetes peligrosos. Van más allá de ese juego de roles que cuando termina devuelve a sus protagonistas al libre albedrío.

Si el juego sexual que muchas veces también involucra un juego de poder y dominación se traslada a la vida diaria, implica no sólo la restricción de libertades, sino una relación desigual donde comanda la fuerza y, por ende, el sometimiento. ¿No es eso lo que criticamos todos los días? ¿Qué le diríamos a una persona cercana si nos cuenta que tiene una relación de esas características? Le diríamos que huya antes de que sea tarde. ¿Por qué fascina en la pantalla lo que deploramos en las calles?

No es difícil pensar en forma instantánea en los femicidios que ya son parte de la crónica diaria donde, en la mayoría de los casos, hombres que se sienten propietarios de las mujeres concretan su acto final asesinándolas. Entonces ¿por qué cautiva “50 Sombras” en vez de generar alarma el modelo de relación que propone esta comedia romántica en su agudo contraste con la tragedia de la realidad?

El solo hecho de denominar “conquista” a los rituales de seducción, más allá de que se refiera a las encantadoras estrategias del amor, muestra que ya desde lo retórico hay una rendición y un vencedor. Si eso quedara circunscripto al núcleo de magnetismo que se produce en la potente atracción que une a las personas o que desata la química del deseo, no sería más que un elemento casi poético del llamado amor romántico.

¿Pero qué cautiva a las chicas de la idea de ser sumisas? ¿De qué se reían las que festejaban en el cine que el guapo y millonario Christian Grey le prohibiera cosas a su novia? Sea viajar o trabajar. O que desarrollara todo tipo de estrategia de control sobre su vida, a pesar de haberle prometido cambiar y recuperarse de su patalogía de dominación ¿De qué se reían cuando le ordena a una ex sumisa -que aparece con una pistola para eliminar a su reemplazante- que se ponga de rodillas y mientras la chica le dice “Sí Amo”, le acaricia la cabeza como un perrito?

Cabe aclarar que estas situaciones no ocurren en el terreno guarecido por la fantasía y el inconsciente que llamamos “cama”. Suceden como parte del vínculo de los personajes. En el teatro suele decirse que a veces el público ríe de lo que teme. Pero también de aquello con lo que se identifica. Nadie es culpable por reír. Pero la risa puede tener capas de significados.

¿Acaso lo que indulta a Christian Grey en la mente de sus fanáticas es ser mega millonario, equiparle un vestidor soñado, llevarla en autos caros, barcos y helicópteros y proponerle matrimonio? En definitiva, tener el poder de concretar ciertos sueños de cuentos de hada en la hostil vida moderna. Porque claro, si él tiene celos del jefe de ella, compra la compañía para la que trabaja su novia y listo. Es dueño de ella, dueño de su trabajo, dueño de su vida. Y ella se opone, pero él la seduce y termina haciendo lo que quiere.

En la vida real, cualquier amistad sensata le diría a Anastasia Steele que huya de ese hombre no sólo porque no cambiará, sino porque terminará matándola con su arsenal erótico o porque su dominio psicopático ya es una forma de aniquilación aunque sea el gran proveedor de bienes materiales. Pero en la película, Anastasia creerá en sus promesas de cambio como la mayoría de las chicas que miran encandiladas la historia con las luces apagadas y comiendo pochoclos.

Afuera del cine los diarios cuentan de otras sombras muy oscuras: un nuevo y doble femicidio. Justamente por un novio que luego de perseguir y hostigar a la joven que lo había dejado la mató a tiros por la espalda junto a una amiga. Los Christian Grey de la vida real, que no son millonarios, no compran vestidores, ni viajan en embarcaciones, son cientos. Ejercen su poder con lo que tienen a mano, y como la mujer les pertenece la matan si los deja. Tan simple como eso. A veces ofrecen una aparente estabilidad. O protección. O esa necesidad vital de todo ser humano que es el anhelo de ser amados. Un anhelo por el que damos todo. Pero, ¿en cuántas relaciones “todo” empieza con ese juego en que “entregarse” es ceder control? ¿En cuántas relaciones parte de ese poder lo da el poder económico? ¿En cuántas relaciones las chicas disfrutan de ese poderío del hombre sobre ellas hasta que deja de ser parte de la seducción y surgen la privación de sus libertades, los celos enfermizos, los golpes o la muerte?

El sadomasoquismo en las relaciones sexuales es lo menos problemático de “50 sombras más oscuras”. El placer físico que puede derivar del dolor en una relación sexual -por más excéntrico que parezca- si deviene del consentimiento mutuo entre adultos es una cosa. Si deriva de la imposición es abuso, violación, tortura. Así de drástico. Y ahí surge la oscuridad. Entonces ¿por qué fascina la sumisión que plantea esta historia a miles de mujeres en un mundo que marcha por los derechos femeninos en todas las geografías? Una fascinación que tal vez sea de la esfera de la fantasía pero que no se puede ignorar o dejar de analizar ante la abrumadora cuenta diaria de violencia de género.

¿Cómo debemos encarar las mujeres una relación para que sea sana? La desesperación por concretar un vínculo, por no estar solas, por realizar el sueño de casarse o tener un hijo, por acceder a cierto status a través de un hombre, por tener un sustento o protección, deriva en un escenario de absoluta desventaja en el que la transacción puede resultar demasiado cara o irreversible si lo que se cede es la propia libertad. ¿Pero nos educan a las mujeres para la autonomía? ¿O se cree que eso es automático? ¿O mejor no pensar? Y planteo esto despojándolo de cuestiones morales y poniéndolo en el plano de la preservación personal. A lo largo de la historia las uniones surgieron por motivos que van desde el poderío político, el interés económico, la imposición familiar, la presión social, la trascendencia y el amor romántico. El tema aquí no es cómo empiezan sino en qué se convierten o cómo terminan.

Al final de la película muchas de las espectadoras aplaudieron. Me pregunté cómo serán sus relaciones de la vida real. Si acaso piensan que los celos, el control o la posesión son una muestra de amor y eso les impide poner un límite a tiempo. Y si luego todo se des-controla y se cruza una línea de la que ya no se puede volver. Y descubren que están presas. Y que el Christian Grey de sus vidas es un psicópata y puede matarlas.

¿Cuáles son nuestras sombras oscuras? ¿Podemos seguir sin pensarlo al menos?