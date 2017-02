Reinas reales: Daniela André de Godoy Cruz

Te mostramos a Daniela, la mezcla perfecta entre naturalidad y carisma que aspira al cetro real en la próxima Vendimia.

Tanto ella como su coordinadora, llegaron a set de producción con mucha energía y ganas de dejar todo en la cancha. Y sí…, es que cuando Dani supo que en esta nota tenía que dejar atrás todo lo que tiene que ver con Vendimia y mostrar simplemente a la chica normal que es en su vida cotidiana, no dudó ni un minuto y se relajó al máximo.

“Me gusta que me digan ‘Dani’, aunque mi coordinadora me dice ‘pichichi’, como a los perros”, llegó diciendo entre risas la bella godoycrucina de ojos verdes.

“Dani”, dice que trata de ser siempre ella y evidentemente eso es lo que se notó. Siempre estuvo riéndose, a la hora de cambiarse se puso sus zapatillas favoritas y en el momento de la grabación no dudó en jugar con la cámara, bailar, cantar y contar sus mejores anécdotas.

La soberana de Godoy Cruz, es muy espontánea, dice que le encanta salir a bailar con amigas y disfruta de tomar un rico mojito. Aunque, reconoce que de día es adicta a la Coca- Cola.

Si bien la futura abogada se proyecta a tener una vida profesional exitosa, en donde se ve “acusando a culpables” en el ámbito penal, hoy en día, no deja de ser esa tierna muchachita que se conmueve viendo películas y se divierte bailando entre los niños.

“Soy re sentimental, no hay película que no me haga llorar, aunque lo que más triste me pone, son las despedidas”, cuenta “Dani”, mientras recuerda que habitualmente debe despedirse de su papá que vive en la provincia de Misiones.

Sin embargo, la joven rápidamente vuelve a su estado natural de felicidad y dice que lo que más disfruta hacer en su tiempo libre, es bailar con sus primitas y jugar con su cachorrita, a la que casualmente su familia nombró: “Reina”.

“Dani” es re natural, a los tres años comenzó a practicar distintos estilos de danzas como actividad recreativa, sin embargo con el paso del tiempo se formó de manera profesional y hoy considera que bailar, es lo que mejor le sale. Por eso, no la pensó mucho y aprovecho este espacio para hacer lo que más le gusta, bailar flamenco.

A la Godoycruceña le encanta la moda y obviamente su lugar en el mundo es París, pero advierte que a la hora de vestirse siempre termina optando por los looks clásicos.

“Me gusta la moda, veo muchos desfiles y sigo páginas de esto, pero yo siempre me termino vistiendo más clásica (...) Y aunque me encantan los colores, cuando salgo a bailar siempre opto por estilos tranquilos; remerones, que son casi siempre negros y plataformas”, explica Daniela.

Esta chica tiene todo para despertar atracción en la platea masculina, sin embargo desde hace seis meses, entregó su corazón a su novio Martín de quien dice estar “muy enamorada” y se define como “cursi” en la relación.

En su vida social, es muy activa y “amiguera”, y cuenta, que últimamente debido a la exposición que está teniendo por su reinado departamental, se ha vuelvo “un poco adicta a las redes sociales”. Tiene Twitter, Instagram y Facebook, aunque dice que esta última es su favorita.

Te invitamos a que veas a Daniela André como nunca antes la viste.

Daniela Rocio André

19 años

1,70 mts

Cursa tercer año de Abogacia

Colaboraciones:

Flor Raviolo Make up

Verónica Maturano estilista