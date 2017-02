Alerta por ola de robos a famosos

Ya son tres los casos de inseguridad que, en los últimos días, sufrieron famosos en Palermo y Recoleta: Fabián Medina Flores, Inés Estévez y Oscar González Oro. El relato de sus desgraciados momentos.

Medina Flores caminaba a su casa cuando tres chicos que iban por la vereda de enfrente lo reconocieron y uno se acercó a golpearlo. “Acá nos roban“, pensó el panelista de Despedida de Solteros, pero afortunadamente no fue así. “El otro día le robaron al plomero que vino a mi casa, a la peluquera de la esquina y a la quiosquera del barrio donde estaban estos tres chicos”, explió el diseñador.

En el caso de “El Negro” González Oro, según relató el mismo en su cuenta de Facebook, el hecho ocurrió en Recoleta. “Fuimos asaltados por dos tipos que andaban en una moto. Tres en una moto. Nos siguieron seguramente. Tres tipos en una moto y a nadie le llamo la atención. Fuimos atacados por la espalda, ahorcados, hasta que por fin lograron sacarme el reloj. No vi un solo policía. Nada. La gente observaba como si fuera una película”.

Al igual que el periodista, Inés Estévez compartió lo que le sucedió en su perfil de la red social tras el shock inicial por la mala experiencia. “Estando cercana a una perpendicular a Alvarez Thomas, (no puedo discernir cuál) salieron de la mas absoluta nada dos pibitos. Cuando digo pibitos digo pibitos. Quienes, evidentemente puestos de acuerdo de antemano, se dedicaron, uno, a tironear la cartera que llevaba al hombro, mientras el otro intentó un golpe duro (no acierto a dilucidar qué era, no era un arma) a la altura del estómago”, publicó.