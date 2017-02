Kesha continúa con su batalla, ahora correos que muestran maltrato

La batalla de la cantante Kesha contra su productor, Dr Luke, acaba de sumar un nuevo episodio. La intérprete lleva más de un año luchando en los tribunales para romper su contrato con este hombre, al que acusa de abusar física y verbalmente de ella durante 10 años . Y ahora, ha decidido filtrar una serie de correos electrónicos que el productor envió a su manager, en los que, entre otras cosas, Dr Luke explica que “los grandes compositores y productores son reacios a dar a Kesha sus canciones debido a su sobrepeso”, entre otras calificaciones.

Después de que un juez de Nueva York desestimase la anulación del contrato tras las acusaciones de abuso sexual, Kesha ha publicado estos correos electrónicos para respaldar su argumento de que el productor abusó de ella psicológicamente.

En otro de los mails, Dr Luke, discute con su mánager, Monica Cornia, sobre los hábitos alimenticios de Kesha. “Estamos discutiendo cómo podría ser más disciplinada con su dieta. Ha habido muchas veces en que hemos sido todos testigos de cómo se la ha saltado. Esta vez era Coca-Cola Light, pavo y sobre todo zumo”, escribe. Cornia contesta que trate de ser más comprensivo porque “ella es humana y no una máquina”.

En los correos también se debate sobre la letra de la canción Crazy Kids. Kesha propuso un cambio. Quería sustituir la línea “You see us in the club sip sippin bub” por “You see us in the streets we da we da freaks”. La razón es sencilla: Kesha no sale por clubs, y no se sentía cómoda con esas frase. La respuesta de Luke fue: “Me importa una mierda lo que tú puedas querer. Si fueras una persona lista, aceptarías lo que se te propone y lo cantarías”.

