Gioja: “Nadie puede impedir que la doctora sea candidata”

El presidente del PJ, José Luis Gioja, afirmó que la ex presidentaCristina Fernández es “quien tiene que determinar si será candidata en las elecciones legislativas”.

“Nadie puede decir que la doctora no se puede presentar, y nadie puede obligarla a que sea candidata, ella va a tomar la medida que crea que tiene que tomar”, agregó Gioja, quien sostuvo que “los ataques mediáticos hacia ella son más que evidentes”.

“Nosotros no somos quienes para opinar. Nosotros respetamos y vamos a respetar su decisión”, concluyó al respecto.

El ex gobernador sanjuanino calificó a la ex mandataria como “una referente importante de la política nacional, no solamente del Frente para la Victoria”, y consideró que “es bueno pensar que puedan haber distintas posturas que se podrán definir en las PASO”.