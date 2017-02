Stolbizer defendió a Massa: “No dijo nada que no sea real”

La diputada nacional Margarita Stolbizer ratificó su adhesión al Frente Renovador de Sergio Massa al relativizar los audios de WhatsApp que se filtraron en las últimas horas y que acusaban al presidente, Mauricio Macri, de "recortar las jubilaciones" y compararlo con el gobierno de Fernando De La Rúa.

"No dijo nada que no sea real, les estaban descontando a los jubilados como lo hizo De la Rúa", señaló la legisladora del GEN, que de todos modos no se olvidó de que formó parte de La Alianza. "Siempre digo que hay que hacerse cargo de las cosas", aseguró.

Sin embargo explicó que "no hubiera mandado ese tipo de mensajes" y que "no le pareció bien". También remarcó que desde su perspectiva las diferencias entre el ex mandatario y Macri "son enormes".

Por otro lado, Stolbizer defendió su acercamiento con el Frente Renovador y aseguró que la estrategia del Gobierno es "autovictimizarse".

En ese sentido, recordó que "el año pasado el Gobierno negoció con Massa porque lo necesitaba para sacar las leyes, pero sobre fin de año decidieron que empezaba la campaña y le dijeron ´ventajita´".

Según Stolbizer, el Gobierno está intentando "descalificar a quien podría ser un candidato a reemplazarlos o a competir con ellos".