Lenín Moreno lidera en las elecciones presidenciales de Ecuador

El oficialista Lenín Moreno encabeza los resultados de las elecciones de este domingo en Ecuador, pero se mantiene la incertidumbre de si deberá disputar la Presidencia del país en una segunda vuelta con su inmediato seguidor, el centroderechista Guillermo Lasso.



Con el escrutinio al 80,8 %, Moreno encabeza los resultados al tener el 38,88 % de los votos, pero no alcanza el 40% mínimo que la ley exige para proclamarse presidente en la primera vuelta, por lo que competiría en una segunda ronda con Lasso, que alcanza el 28,50 % de los votos, el 2 de abril.



Este, un exbanquero y exministro de Economía, festejó la noche del domingo los resultados y, convencido de que pugnará con Moreno en la segunda ronda, convocó a toda la oposición a construir "la mesa de la gobernabilidad" por el país.



"Quiero hacer una convocatoria a todos los líderes políticos de oposición, a todos, a construir la mesa de la gobernabilidad por el Ecuador, ese Ecuador democrático, ese Ecuador próspero, ese Ecuador libre y ese Ecuador solidario", apuntó.



La invitación fue recogida por la candidata socialcristiana, Cynthia Viteri, quien confirmó que apoyará a Lasso, si bien advirtió de que no participará en un eventual gobierno del candidato del Movimiento CREO (centro derecha).

Lasso también tendió sus manos para abrazar "a cada ecuatoriano que sueña con el cambio. Estas manos y estos brazos están extendidos en señal de apertura a todas las bases de Alianza País, no me cansaré de decirlo: al igual que la mayoría de ecuatorianos, ustedes también están desencantados", dijo.



Y criticó al Gobierno, del que aseguró que sus manos "no están limpias" y "sus corazones demostraron que no son ardientes, sus corazones no han podido esconder el odio que sienten y la división que sienten y que han impulsado contra la mayoría de ecuatorianos".



Moreno, por su parte, consideró posible, a última hora del día de votaciones, ganar en primera vuelta, a la espera de resultados que favorecerían a su candidatura, según dijo, si bien admitió la posibilidad de una segunda ronda.

Los ecuatorianos acudieron a las urnas para elegir, además de al presidente y al vicepresidente, a los 137 integrantes del Legislativo y a cinco representantes al Parlamento Andino.