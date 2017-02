Dotti: “Es una alegría haber ganado de esta manera”

Juan Pablo Dotti fue el vencedor en la 41ª Vuelta de Mendoza EleveDiez, que culminó este domingo en el departamento de Junín tras 8 días de competencia.

El ciclista oriundo de Bolívar, provincia de Buenos Aires, consiguió de manera espectacular su tercer título en la más argentina de las vueltas, tras ganar cuatro de las 7 etapas disputadas durante la semana.

Dotti, integrante del equipo Sindicato Empleados Públicos (SEP) San Juan, que ganó la competencia en el 2012 y el 2016, manifestó apenas finalizada la etapa en el Este provincial: “Estoy feliz de haber logrado el objetivo, la triple corona, el primer triunfo en la Vuelta de Mendoza del equipo del SEP San Juan. Quedan muchos años por delante así que ya estoy pensando en la cuarta porque me gustan los desafíos y sería muy lindo seguir con esta forma física y venir por más para quedar en la historia grande donde hay pocos”.

El bolivarense destacó, además: “Uno humildemente trata de prepararse y dar lo mejor para el público, por eso creo que la gente ha valorado mucho que un corredor dispute, cuando tiene la fuerza, en un sprint, en una crono, en una subida y no especule”.

Y agregó: “Hoy en día hay un ciclismo muy especulador, se espera hasta lo último para atacar y, cuando la gente ve algo diferente, lo valora y disfruta más del espectáculo y, para mí, ese es el gran reconocimiento”.

Respecto del cariño de los mendocinos, en cada punto por donde se desarrolló la carrera, reconoció: “Siempre me han tratado muy bien acá en Mendoza, debe de ser una de las tierras donde mejor me tratan. En San Juan también me pasa, pero allá vivo, y acá vengo una o dos veces al año y por el cariño que recibo parece que estuviese corriendo acá”.

También, el gran vencedor se tomó un tiempo para reconocer a quienes lo acompañan día a día y dijo: “Hay mucha gente que está siempre, en las buenas y en las malas: familiares, amigos, el grupo de trabajo del SEP. Sería desagradecido dedicarle el triunfo a una persona en particular porque hay mucha gente que está apoyándolo a uno, no sólo cuando estás en la tapa del diario”.

Y completó: “Para mí, es una alegría haber ganado de esta manera. Soy un corredor que cuando tiene con qué, va al frente y le gusta correr a lo guapo. Disfruto mucho de correr así y de ganar en todos los terrenos que se me presenten”.

Sobre el futuro inmediato, Dotti explicó: “Hay un breve descanso y luego empezamos la preparación para la Vuelta de Uruguay, una vuelta internacional que será en abril, en Semana Santa”.