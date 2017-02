El desesperado pedido de una madre para encontrar a su hijo

Mónica Leal es la mamá de un chico de 24 años que no aparece entre los heridos de la tragedia de TurBus. Por ahora, nada se sabe de este joven. Se llama Javier Gonzalo Gutiérrez y la progenitora se dirigió este sábado hasta la Terminal de Ómnibus de Guaymallén para conocer alguna novedad. Sin embargo, sostuvo que no le dieron ninguna respuesta.

La mujer en la Terminal.

El pedido de Leal es desesperado. Sostuvo a El Sol que Javier iba con un compañero hacia Chile. Y cargó contra la empresa de micros, que cuenta con fuerte custodia policial en su sede en la Terminal.

Al borde de las lágrimas, la mujer dijo que, los testigos, contaron que el colectivo iba a alta velocidad y los pasajeros le pedían al conductor que redujera la velocidad. Leal aseguró que hay videos que grabaron e los mismos viajantes que así lo confirman.

Javier Gutiérrez.

“Son las 11 y no tenemos información de nadie. No trajeron únicamente cuatro personas al Hospital Central y una al Lagomaggiore. Esta gente no se hace cargo. Gendarmería no sabe nada. El 911 no sabe nada. Estos hijos de puta (por la firma) pusieron un 0800 donde si quieren lo llamamos ahora y nos da la casilla. No nos atiende nadie. No tienen lista. Diecinueve muertos hay, y mi hijo lo tengo perdido”.