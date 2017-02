Tragedia de Turbus: la causa está calificada como homicidio culposo

La investigación judicial de la tragedia de Turbus, que le costó la vida a 19 personas –otro grupo de heridos se encuentra en grave estado en diversos hospitales de la provincia–, quedará en primera instancia en manos del fiscal Gustavo Pirrello.

El fiscal de Homicidios del Gran Mendoza viajó la mañana de este sábado para la zona del siniestro. Trabaja con un ayudante fiscal, que el primer funcionario judicial en llegar a la zona del desastre durante la madrugada.

En primera instancia, la investigación fue calificada como homicidio culposo (que no hubo intención de causar la tragedia, como la mayoría de los casos de accidentes con fallecidos) y está direccionada hacia los dos choferes de la unidad que volcó esta madrugada, que sobrevivieron al vuelco y no sufrieron lesiones de gravedad. De todas formas, no se descarta que la imputación pueda modificarse en las próximas horas.

Se intentará determinar a qué velocidad circulaba el pesado rodado -testigos sostiene que superaba el límite establecido, 90 kilómetros por hora)-, si hubo un desperfecto mécanico o si hubo una mala maniobra del chofer.

La duda sobre quién debe investigar este tipo de tragedias nació porque el siniestro sucedió sobre una ruta internacional. Para algunos investigadores, debería ser la Justicia federal la que tome las riendas de la pesquisa. Sin embargo, no cuenta con la infraestructura necesaria para instruir este tipo de hechos con gran cantidad de víctimas.

Lo cierto es que Pirrello viajó hasta Uspallata, donde se encuentran demorados los conductores del colectivo, para lideras las actuaciones, principalmente las declaraciones.

Los responsables del micro de Turbus, ambos de nacionalidad chilena, no habían declarado oficialmente hasta pasadas las 10 de este sábado pero trascendió que no tenían intención de decir quién se encontraba al volante al momento del accidente.