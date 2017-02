A Tinelli lo denunciaron por el 38 a 38 en AFA y explotó en Twitter

El vicepresidente de San Lorenzo de Almagro Marcelo Tinelli reavivó hoy la polémica elección de AFA del empate 38-38 y reveló que le "ofrecían dinero a los que votaban a Segura".

"No mientan más. Se escucha claramente que Silva le dice a Segura que vienen los votos dobles. Y ofrecían dinero a los que votaban a Segura", escribió el conductor televisivo y ex candidato a presidir la AFA en su cuenta de twitter.

El tema volvió a escena después de las declaraciones que hizo Carlos Coloma, ex vice de Quilmes, asegurando que el voto doble en la elección, de 75 participantes, le perteneció a Tinelli y por lo tanto el ganador había sido Segura.

"En la votación del 38/38, Coloma no vio nada porque estaba al lado mío. Rodrigo Escribano es una persona de bien", agregó Tinelli defendiendo al dirigente de Talleres de Córdoba, que era el encargado de contabilizar los votos obtenidos por el vice de San Lorenzo.

La denuncia de Coloma

"Los videos demuestran claramente que el ganador fue Luis Segura 38-37″, dijo el ex vicepresidente de Quilmes Carlos Coloma sobre las truncas elecciones en AFA hace más de un año resonó con fuerza y generó nuevas especulaciones sobre lo ocurrido en aquella noche polémica.

El dirigente, que estuvo sentado a unos pocos metros de la mesa donde se contaron los votos y se dio un empate imposible, acusó por el doble sufragio al vicepresidente de Talleres de Córdoba, Rodrigo Escribano.

"El 38-38 fue una desgracia. Los videos demuestran claramente que el vicepresidente de Talleres de Córdoba tuvo un voto doble que no lo declaró. Esto es claro, en la televisión y la filmación sale a la vista que el resultado fue 38-37", aseveró a radio Quilmes FM SUR.

La defensa de Escribano

Rodrigo Escribano, uno de los implicados en la escena, aportó su punto de vista, en diálogo con TyC Sports.

"Si es cierto lo que dice Coloma, nos tendrían que mostrar el video para sacarnos a todos las dudas", recriminó el vicepresidente de Talleres de Córdoba, quien informó que puso su renuncia a disposición de la dirigencia después de que se generara este revuelo que lo tiene involucrado.

Escribano afirmó estar dolido por esta "operación" y reveló que Coloma no respondió a sus llamados. "Siguen con una guerra en la que yo ni Talleres somos parte. Atrás de esta situación tengo una familia y un nombre, me afecta mucho", exclamó más tarde. En tanto, confió que el hijo de Segura se comunicó con él para tranquilizarlo y aclararle que no desconfían de él.

Contando los votos había nueve personas y el dirigente cordobés admitió el error del grupo, pero a la vez señaló que "cuando recibo los votos, ya estaban separados, no tenía que abrir un sobre o algo así". Juró que fue un caso accidental y repasando el video que salió a la luz, pidió que se note que "hay un papel que se mueve, pero sabemos que los votos eran cartones duros y cuadrados, no papeles doblados".