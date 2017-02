Bauza aclaró que, por ahora, Icardi no tiene lugar en la selección

El DT del seleccionado argentino de fútbol, Edgardo Bauza, avisó esta mañana que el delantero Mauro Icardi no será convocado "por ahora" y evitó responderle a Diego Maradona, quien lo trató de traidor por haberse reunido con el delantero del Inter de Italia durante una gira por Europa de la que regresó hoy después de 16 días.

El "Patón" comentó que su encuentro con el rosarino, capitán del equipo milanés, fue para "conversar de fútbol" pero postergó su eventual citación, siempre controvertida por los rumores de mala convivencia con los referentes del plantel "albiceleste".

Icardi, de 23 años, fue convocado solamente una vez, en el ciclo de Alejandro Sabella, para la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial Brasil 2014. En la última jornada de esa competición, jugó ocho minutos frente a Uruguay en Montevideo.

Maradona cuestionó duramente a Bauza por aceptar una reunión con Icardi, a quien no le perdona la relación de pareja que mantiene con la modelo Wanda Nara, ex mujer del futbolista Maximiliano López, ambos compañeros en la Sampdoria de Italia en la temporada 2012-13.

"No pienso hablar más con él. Quiero ver a Bauza diciéndole a Messi si quiere ir a comer a la casa de Icardi o que Icardi vaya a comer a la de Messi después de lo de Maxi López", cuestionó Diego días atrás.

"Sobre eso no voy a contestar", eludió Bauza al arribar al aeropuerto internacional de Ezeiza, al tiempo que fue taxativo como la chance de llamar al rosarino en la próxima convocatoria: "Por ahora no".

Después de recorrer distintas ciudades de España, Italia, Francia e Inglaterra, el entrenador regresó al país "conforme más que contento" por un recorrido que le permitió "ver partidos, entrenamientos, dialogar con entrenadores, preparadores físicos y estar en los jugadores en su lugar de trabajo".

"Eso nos permitió saber al detalle lo que están haciendo para saber cómo debemos trabajar en cada caso cuando nos juntamos tres o cuatro días antes de los partidos. Fueron 16 días 'al palo', muy duros, de una ciudad a la otra, casi sin dormir, pero nos vino bien", resumió.

De todos los futbolistas contactados, el "Patón" se alegró por el presente del rosarino Ángel Di María, autor de dos goles y figura en el 4-0 que París Saint Germain le aplicó a Barcelona en París, por la ida de octavos de final de la Liga de Campeones de Europa.

"Me puso muy contento por él, jugó un gran partido al margen de los dos tantos que hizo. Empezó por derecha, luego terminó jugando por el medio... Es un futbolista de mucho protagonismo en su equipo", apuntó.

Durante su estadía en París, Bauza también conversó con Giovannio Lo Celso y Javier Pastore, los otros dos argentinos en el plantel de PSG. "Están en distintas etapas, el primero todavía se está acomodando a un nuevo equipo y Pastore está saliendo de un año y medio con muchas lesiones, pero ya empezó a jugar, está tomando ritmo y le dije que todos esperamos que vuelva a su nivel", indicó.

El técnico argentino fue optimista en relación al presente del arquero Sergio Romero, sobre quien había advertido la necesidad que tuviera continuidad en el Manchester United para conservar el puesto en el seleccionado.

"Espero que tenga más oportunidades y creo que las va a tener. Estuve dialogando mucho con (José) Mourinho y confía mucho en 'Chiquito', cada vez que le toca jugar lo hace bien", consideró.

En la misma línea, Bauza comentó que el prestigioso entrenador portugués "tiene un gran concepto de (Marcos) Rojo", que en el United se desempeña como segundo marcador central y no en el lateral izquierdo como en la selección.

"Mientras juegue no me preocupa", relativizó sobre las diferentes funciones del ex jugador de Estudiantes de La Plata.

Por otra parte, Bauza admitió que el defensor de la Roma de Italia Federico Fazio "es una posibilidad" para la próxima convocatoria frente a la suspensión del zaguero Ramiro Funes Mori por doble amonestación.

"No lo pude ver mientras estuve en Roma pero es una posibilidad, no lo confirmo ni lo descarto. Falta mucho, vamos a armar la convocatoria con mucha calma. Lo único que me preocupa es que lleguen todos bien, sin lesiones. El equipo lo tengo en la cabeza después del último partido ante Colombia (3-0 en noviembre pasado", concluyó Bauza.

Argentina recibirá a Chile, el 23 de marzo en el Monumental, y visitará a Bolivia, cuatro días después en la altura de La Paz, por la 13ra. y 14ta. fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Rusia 2018.

El clásico trasandino con Chile es de vital importancia para Argentina porque, de vencer a su rival, reingresará en zona de clasificación directa.

De momento, los chilenos ocupan el cuatro puesto con 20 unidades -las mismas que Ecuador- y el seleccionado "albiceleste" se ubica con una menos en el quinto lugar que acredita a la disputa en un repechaje.