Las últimas horas de Leo Rosenwasser

La muerte del humorista Leo Rosenwasser conmocionó al ambiente artístico. Su paso por Videomatch marcó su carrera y, el reciente escándalo con su ex mujer, lo había vuelto a colocar en la pantalla chica.

El informe policial, presentado esta tarde en Intrusos, detalla que fue su novia, Valeria Dolhagaray, quien dio aviso al 911 luego de escucharlo caer al suelo. Al llegar el SAME, Rosenwasser estaba ya sin vida.

“17/02/2017 – Hora: 00.50 Policía de la Ciudad es desplazada al lugar por ataque cardíaco. Al arribar, se hallaba SAME del Hospital Fernández, quien constató el deceso de Leonardo Rosenwasser. El mismo se encontraba decúbito dorsal en el interior del departamento monoambiente“, especifica.

Además, se detalla: “No se observaron signos de violencia, tanto en el cuerpo como en la finca. Destacando que en el lugar se encontraba la novia del mismo, Señora Valeria Dolhagaray, la cual refirió que en forma imprevista escuchó caer al suelo al nombrado para luego llamar al 911.”

En las últimas horas, el cómico había cenado con su pareja, como lo hacía habitualmente, pero luego manifestó un malestar en el pecho. Oscar Paz, amigo de Leo, detalló como fue su último día: “A la tarde habíamos estado juntos y habíamos hablado el día anterior. Me protestó que no nos estábamos hablando, porque antes teníamos comunicación bastante seguido, y le dije que me había ido de viaje. ‘No me querés más’, me dijo. Y le dije que cómo no lo iba a querer, que teníamos que hablar porque teníamos un proyecto de radio importante. Quedamos en vernos antes de mi programa en Crónica, en el bar de acá al lado a la tarde, lo más bien. Estaba todo perfecto. Fue entre las 15.30 y las 16.45, hasta que le dije que tenía que subir al piso. Quedamos en vernos la semana que viene. Él estaba perfecto, nos matamos de risa e hicimos bromas con la moza“, relató.

“A la noche yo tenía un show, y cuando estoy llegando a mi casa y por bajar los equipos, me llamó su novia por teléfono y me voy corriendo para la casa. Valeria estaba llorando y no se entendía bien, lloraba muchísimo, me dijo que tuvo un infarto. Yo le dije que ya iba para allá, y cuando llegué y vi los patrulleros me asusté. Cuando voy a subir al ascensor, el administrador del edificio me pregunta quién era y le digo que era amigo de Leo. Entonces, me dieron el pésame y me quedé… Así me enteré, en la planta baja del edificio”, contó Paz.