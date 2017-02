¿Continuará? Seis series que terminaron sin resolver un gancho

No nos dejen colgados

El cliffhanger, o gancho, es una técnica narrativa donde al final de una obra o de un capítulo se plantea una situación o interrogante que será respondido después. En el cine es un recurso de guión que abre la posibilidad a una secuela, mientras que las series anticipan la acción que se desarrollará en la siguiente temporada.

Sin embargo, han habido casos donde las series son canceladas y estos interrogantes nunca llegan a develarse. Vamos a contarles XX casos donde una serie terminó sin resolver un cliffhanger. Si bien ya pasó bastante tiempo desde que se emitieron estos capítulos, les avisamos que esto está lleno de SPOILERS

Flashforward (2009 — 2010)

En el año 2009, los productores de Lost ya habían anunciado que la temporada del año siguiente sería la última. ABC, la cadena que la emitía, salió a buscar un producto que sirva para eventualmente llene el hueco. Y creyó haberlo encontrado en Flashforward, una adaptación de la novela de ciencia ficción escrita por Robert J. Sawyer. La historia cuenta como sucede un evento mundial donde la población mundial tiene una visión de lo que les va a suceder en seis meses y como un grupo de personas actúa sobre estas revelaciones. La premisa es lo suficientemente fuerte como para suponer que era una digna sucesora de la serie creada por J.J. Abrams. Sin embargo, los ratings decayeron rápidamente y la serie fue cancelada al final de su primera temporada.

En el último episodio vemos como se van cumpliendo las visiones del piloto y como un segundo evento muestra eventos que sucederán 20 años en el futuro, pero nunca sabremos como llegarán a ese punto.

ALF (1986–1990)

¿Qué podemos decir sobre ALF? Esta serie tuvo 102 capítulos en sus cuatro temporadas (las cuales fueron emitidos hasta el hartazgo por Telefe) y contaba la historia de un extraterrestre del destruído planeta Melmac viviendo en nuestro planeta con la familia Tannen. Durante el primer año, ALF fue un éxito, pero lentamente el rating fue decayendo en las siguientes temporadas. La NBC le prometió al creador, Paul Fusco, que renovaría la serie por un año más. Es asi que en el episodio final de la cuarta temporada, Consider Me Gone, ALF hacía contacto con sobrevivientes de Melmac y decide unirse a ellos, solo para encontrarse capturado por el gobierno. Sin embargo, la NBC optó por no renovar y la serie terminó de una manera polémica.

El cliffhanger se resolvió en el año 1996 con la película para TV Project ALF, que no incluía ni a los Tannen, ni a sus vecinos, los Ochmonek ni al gato Suertudo.

John Doe (2002–2003)

Un hombre se despierta desnudo en una playa sabiendo absolutamente todo, menos quien es. John Doe fue una serie estrenada en 2002 en la que el personaje titular (John Doe es el equivalente al “NN” que usa la policía en Argentina) investiga casos policiales mientras intenta descubrir quien es. Con el correr de la temporada se fue develando que una organización de nombre Phoenix tenía un papel en la desconocida vida del protagonista. En el último episodio John Doe descubre que su amigo Digger es parte de Phoenix y posiblemente sepa sobre su identidad, pero la cancelación tras la primer temporada impidió que los espectadores supieran más de ello.

Angel (1999–2004)

El spin-off (serie derivada) de Buffy se estrenó en 1999, centrándose en como Angel, el vampiro con alma, se muda a Los Angeles para formar una agencia de investigación paranormal. Durante sus cinco temporadas, Angel tuvo un éxito levemente menor al de su serie hermana, pero siempre gozó de buenos ratings y de un publico fiel. Fue en esa quinta temporada que la cadena The WB sorpresivamente decidió cancelarla, sin un motivo claro. El creador Joss Whedon cree que a los ejecutivos no les cayó bien el hecho que pidiera una renovación a principio de temporada para asegurar los puestos de trabajo del equipo. Asi es que el episodio final termina con una inminente invasión demoníaca en Los Angeles y Angel y su equipo preparados para enfentarlos.

Eventualmente se conoció la resolución de esta historia, ya que Whedon se aseguró de una continuidad en la historieta Angel: Season Six.

Mork & Mindy (1978–1982)

La serie que llevó al estrellato a Robin Williams se estrenó en 1978, siendo un derivado de la popular serie Happy Days. Las aventuras de Mork, el extraterrestre del planeta Ork que cae a la tierra en una nave con forma de huevo, y su compañera Mindy fue un hito de la comedia de finales de los ’70. En su última temporada, los protagonistas se casan y eventualmente tienen un hijo, el cual nace envejecido ya que los Orcanos rejuvenecen a medida que crecen. Es al final de esta temporada donde los personajes quedan atrapados en un vórtice de tiempo y plantean el escenario para que, al siguiente año, visiten diferentes períodos históricos y conozcan personajes relevantes. Sin embargo el desplome en los ratings hizo que estos planes se descarten y la serie fuera cancelada. Fue tan repentina esta decisión que Robin Williams se enteró leyendo una revista.

Terminator: The Sarah Connor Chronicles (2008–2009)

El camino al fracaso está lleno de buenas intenciones, y esta continuación de Terminator 2 estaba lleno de ellas. Intentando llenar el vacío entre la secuela y Terminator 3: Rise of the Machines, The Sarah Connor Chronicles cuenta que sucedió con el futuro salvador de la humanidad y su madre mientras se enfrentaban a más robots asesinos que no se parecían a Arnold Schwarzenegger. En el cliffhanger de la segunda temporada conocemos un futuro donde nadie sabe quien es John Connor, dejando a entender que la línea de tiempo fue alterada, pero nunca hubo una tercer temporada que responda a esto. La crítica alabó las actuaciones de Lena Headley como Sarah Connor y Summer Glau como la robot Cameron, pero los ratings se desplomaron de una temporada a la otra. A esto se le sumó un conflicto de derechos por los personajes, lo cual terminaron por destruir la chance de que una nueva temporada fuera producida.

