El desgarrador mensaje de la novia de Leo Rosenwasser

Valeria Dollagaray despidió en las redes a Leo Rosenwasser, quien fuera su pareja desde hace nueve meses. El humorista falleció este viernes por la madrugada a los 61 años tras sufrir un infarto en el apart hotel en el que residía en la Ciudad de Buenos Aires, donde se encontraba junto a su novia.

“Inexplicable… Desgarrador… Dolor infinito… Pero nuestro compromiso del ‘Te amo para siempre’ es para siempre, mi amor. Aunque ya no me lo digas cada mañana al despertar, ni cada noche antes de dormir….. Sos el hombre que más me cuidó… El que me volvió a hacer sentir viva… Volver a enamorarme… A tener proyectos y volver a reír. ¡Sos y siempre vas a hacer una padre y ser humano intachable! No te merecía todo el estrés que venías acumulando. Descansa en paz, papi… Te amo para siempre“, escribió Valeria junto a una foto de la pareja.

Luego, en otro posteo, publicó: “Te necesito mucho mi amor… ya te extraño. Descansá en paz papi. Te amo para siempre”.

Te NECESITO MUCHO MI AMOR…YA TE EXTRAÑO DESCANSA EN PAZ Papi TE AMO PARA SIEMPRE Una publicación compartida de valeria dolhagaray (@valegiss) el 17 de Feb de 2017 a la(s) 2:08 PST

También compartió la última carta que Leo le escribió para San Valentín.

Tu ultima carta q me escribiste para San Valentin….te extraño mucho mi amor.Te Amo pic.twitter.com/NATlTPhZfq — Valegiss Dolhapode (@VALEGISSEL) 17 de febrero de 2017

Padre de tres hijos, en los últimos meses se vio envuelto en un escándalo con su ex mujer, la actriz Raquel Bermúdez, quien lo había denunciado públicamente por violencia de género y abandono de sus hijos, hechos que el actor y humorista negó.

Actualmente, Rosenwasser se encontraba en pareja con Dollagaray, de 39 años, y juntos habían publicado numerosas fotos en Twitter donde mostraban el buen momento que estaban pasando juntos.

DONDE ESTA ESCRITO QUE UNO TIENE QUE VIVIR SUFRIENDO Y NO PUEDE SEPARARSE Y VOLVER A EMPEZAR ? pic.twitter.com/gTsTkQ7lxL — LEO ROSENWASSER (@LeoConectado) 16 de enero de 2017

Precisamente ayer a la mañana, el ex integrante de VideoMatch había anunciado en esa red social que en marzo volvería a la radio, y había lanzado duras críticas al presidente Mauricio Macri por el cambio a la baja en los aumentos a las jubilaciones.