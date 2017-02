Recreo musical: Thriller de Michael Jackson sigue marcando récords

Thriller es el nombre del sexto álbum de estudio del artista estadounidense Michael Jackson. Fue lanzado al mercado el 30 de noviembre de 1982 por Epic Records después del exitoso y aclamado álbum de Jackson Off the Wall de 1979. Incluye géneros similares a los de Off the Wall, incluyendo la música post-disco, el R&B, el pop y el rock.

Una placa conmemorativa del acontecimiento se presentó en la sede de Epic Records, con su presidente Antonio “LA” Reid, en el mismo fin de semana de los últimos Grammy, donde el CEO de Sony Music, Doug Morris, Columbia Records presidente y CEO entrante Sony Music Rob Stringer, presidente de Sony, y los abogadosKaren Langford y John Branca brindaron la certificación oficial.

“Thriller” sigue manteniendose como el álbum más alto certificado por la historia, por delante de Eagles ‘ Their Greatest Hits 1971-1975 , con 29 millones.

El álbum ESTUVO 37 semanas no consecutivas en el número 1 en el Billboard 200 de álbumes. Fue el primero en generar un RECORD de siete top 10 singles , incluyendo dos No. 1s: “Billie Jean”, Nº 1 durante siete semanas y “Beat It“, por tres semanas).

Thriller, un antes y después en el mundo de la música y el mundo audiovisual

Con una duración de 14 minutos, fue el vídeo musical más largo hasta entonces, sólo superado por otro video del propio Michael Jackson de 1996, Ghosts.

​Desde un primer momento fue muy emitido por la cadena MTV, fundada poco antes, e incluso llegó a ser emitido dos veces por hora (algo notable teniendo en cuenta su larga duración). El vídeo ganó el premio a la mejor coreografía en la ceremonia inaugural de los premios MTV y alcanzó un éxito inusual, relanzando comercialmente el álbum Thriller, que llevaba un año en el mercado con ventas superiores a las esperadas. Hoy se cree que con o sin este videoclip, el disco habría aun así alcanzado su histórico récord.