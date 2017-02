Tras la polémica, Macri reivindicó la política de reparación histórica para jubilados

El presidente Mauricio Macri reivindicó este viernes la ley de reparación histórica para jubilados y anticipó que durante este año alcanzará a un millón de pasivos más, al encabezar un acto en un centro de jubilados y pensionados en la capital de San Luis, acompañado por el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso.

El mandatario recordó que su administración terminó con "una estafa de 50 años" con la ley de la reparación histórica que le permitió a un millón de trabajadores actualizar sus haberes sin recurrir a juicios interminables, como solía suceder.

"Una sociedad que no es agradecida con sus abuelos, que no reconoce el trabajo que han hecho, es una sociedad que no tiene futuro. Ahora estamos reconstruyendo el futuro con amor, con respecto y con esta ley de reparación histórica que está haciendo lo que es justo", aseguró el mandatario en un aparición en 360 grados, similar a las que realizaba durante la campaña que lo llevó a la Casa Rosada.

Y valoró: "El nuevo índice (de movilidad de jubilaciones) va a estar por arriba de la inflación. Hemos logrado poner la inflación bajo control y necesitamos seguir así para que en 2019 estemos definitivamente por abajo del 10 por ciento".

El jefe de Estado se quejó por los sectores que "ponen palos en la rueda y se oponen al cambio", pero aseguró que hay más gente que está convencida del "cambio" y arengó a sus seguidores a cerrar la convocatoria con el ya clásico "Sí se puede".

El presidente fue recibido este viernes por la mañana por el intendente municipal, Enrique Ponce, como única autoridad de gobierno local ya que de la ceremonia de recepción del mandatario no participó el gobernador Alberto Rodríguez Saa.