¡Ay caramba! Cinco datos que quizás no conocías de Matt Groening

Matt Groening, creador de Los Simpsons y Futurama, cumplió 63 años este 15 de Febrero. Si bien es mayormente conocido por ser el responsable de estas dos series, vamos a contarte algunas cosas que no conocías de él.

Apple is Hell

A finales de los ’80, antes de que Los Simpsons se convirtieran en una serie, Apple contrató a Groening para diseñar posters e ilustrar una guía para estudiantes explicando los beneficios de una Macintosh en su vida académica y cotidiana. Para ello utilizó a los personajes de su historieta independiente Life is Hell.

La voz

En 2004, el aclamado animador independiente Bill Plympton estrenó la película Hair High. El reparto de voces contó con actores como Sarah Silverman, David y Keith Carradine y talentos de otras áreas como el animador Don Hertzfeldt y un tal Matt Groening.

Es tal el fanatismo de Groening por Plympton que alguna vez se lo escuchó decir “Plympton is God”.

El rey del Bongo

En 1993, aprovechando el impulso de Los Simpsons, fundó Bongo Comics Group donde principalmente se dedicó a publicar una historieta mensual de Los Simpsons o de otros personajes ligados al universo, como Itchy and Scratchy (o Tom y Daly como los conocemos por acá) o el Hombre Radioactivo.

Argentino por adopción

Como se imaginarán, Argentina es uno de los países que más consume Los Simpsons a nivel mundial. El especial The Simpsons 20th Anniversary Special — In 3-D! On Ice! incluso tiene un segmento donde se habla del fenómeno en nuestro país. Y las vueltas del destino hicieron que Groening se case con la argentina Luciana Picasso, con la cual tuvo tres hijos.

El futuro es on demand

En enero de 2016 se anunció que Groening crearía una nueva serie animada para Netflix. De ser así, sería el primer producto originado por él desde Futurama. Aún no hay detalles del estado de este proyecto, pero esperemos que sea todo lo bueno que esperamos de él.

