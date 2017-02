Así será "Planet of the Apps" el primer programa de Apple

Meses atrás se dio a conocer que Apple comenzaría a producir contenido exclusivo, más allá de audio, para su plataforma Apple Music. El primer show creado por la compañía de tecnología se llama Planet of the Apps y, según un reporte de MacRumors, ya terminó la grabación.

Se publicó el primer avance de Planet of the Apps y queda claro que se trata de un reality show y programa de concursos al estilo Shark Tank, America’s got Talent o The Voice. Pero con aplicaciones para iPhone.

Se seleccionó a cien desarrolladores de apps, de entre más de cien mil que se inscribieron, y estos tendrán 60 segundos (el famoso pitch de elevador) para convencer a los jueces de que se trata una buena idea para obtener financiamiento. Los jurados se harán ante celebridades que también destacan por ser emprendedores: Gwyneth Paltrow, Jessica Alba, Will.I.Am, entre otros.