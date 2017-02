Una niña le pidió trabajo al CEO de Google y recibió esta respuesta

Chloe Bridgewater tiene siete años y vive en Hereford (Inglaterra). Recientemente recibió una carta del CEO de Google a quien con anterioridad ella le había enviado un manuscrito solicitándole trabajo.

Tras sufrir un accidente hace un par de años que le provocó un trauma y la obligó a quedarse encerrada en su hogar, la pequeña pasaba mucho tiempo navegando por internet con su padre.

En uno de esos momentos, el hombre le confesó a la hija que le hubiera encantado trabajar en las fascinantes oficinas de Google, con máquinas recreativas, billares y karts.

Sin saber siquiera a quien se dirigía la niña decidió entonces escribirle a Sundar Pichai el CEO de Google para pedirle un puesto de trabajo.

La carta de la pequeña:

Querido jefe de Google:

Mi nombre es Chloe y cuando sea mayor me gustaría trabajar en Google. También me gustaría trabajar en una fábrica de chocolate y nadar en los Juegos Olímpicos. Yo voy a nadar los sábados y los martes. Mi padre me dijo que podría sentarme en los sofás, deslizarme por los toboganes y montarme en karts mientras trabajo en Google. Me gustan también los ordenadores, tengo una tablet y juego con ella. Mi padre me dio un juego en el que tengo que mover un robot de arriba a abajo. Me dijo que sería bueno para mí aprender sobre ordenadores.

Mi padre también me dijo que me comprará un ordenador algún día. Tengo siete años y mis profesores le dijeron a mi padre y a mi madre que soy muy buena en clase y con la ortografía, al leer y al sumar. Mi padre me dijo que si sigo siendo buena y esforzándome, algún día sería posible tener un trabajo en Google.

Mi hermana Hollie es también muy inteligente, pero a ella le gustan las muñecas y vestirlas. Tiene cinco años. Mi padre me dijo que te mandase una propuesta para tener un trabajo en Google. No sé realmente qué es eso, pero me dijo que una carta sería suficiente por ahora.

Gracias por leer mi carta. Antes, sólo había mandado una carta y había sido a Papá Noel.

Adiós Chloe Bridgewater

​​La respuesta de Sundar Pichai fue la siguiente:

Querida Chloe:

Muchas gracias por tu carta. Me alegra saber que te gustan los ordenadores y los robots y espero que sigas aprendiendo sobre tecnologías. Si sigues trabajando duro y persiguiendo tus sueños, podrás lograr cualquier cosa que te propongas -desde trabajar en Google hasta nadar en los Juegos Olímpicos-. Espero recibir tu propuesta de trabajo cuando termines los estudios.

Todo lo mejor para ti y par tu familia.

Sundar Pichai

Según contó su padre, la respuesta de Pichai ha redoblado la confianza de la pequeña, quien ahora quiere encontrar un camino para poder llegar a trabajar en Silicon Valley.

Fuente: Infobae