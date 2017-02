Los personajes de “Love actually”se reúnen 14 años después

El regreso de “Love Actually”, la película que desde 2003 se convirtió en un clásico navideño, ya está en marcha. 14 años después, Richard Curtis, director de la comedia romántica, confirmó que habrá una secuela. Y las primeras imágenes ya comenzaron a circular.

La segunda parte de “Love Actually” se lanzará durante el evento benéfico Red Nose Day, que recauda dinero y difunde la causa de niños viviendo en pobreza alrededor del mundo, confirmó Curtis, según informó The Guardian.

So this just happened. #rednosedayactually day 1 of filming. Might have cried a tiny bit. pic.twitter.com/DQ3GxNSwLp

— emma freud (@emmafreud) 16 de febrero de 2017