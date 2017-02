Cities: Skylines llegará este año a Xbox One

Paradox Interactive anunció que Cities: Skylines, el título de construcción de ciudades desarrollado por Colossal Order, llegará a Xbox One en 2017.

En el sitio web de Cities: Skylines, Paradox reveló que el port para Xbox One incluirá la expansión After Dark, la cual añade ciclos de día y noche, por lo que tendrás que agregar lugares para que tus ciudadanos disfruten después del trabajo, así como políticas para que la vida nocturna sea segura y funcional. Por el momento, Paradox no ha informado si el resto de las expansiones de Cities: Skylines ―Snowfall y Natural Disasters― también están en camino a consolas.