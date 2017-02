Fotos: la madre del femicida relató en la escena cómo fue el ataque

Federico Mono Camargo (39) asesinó la tarde del miércoles a su pareja en Carrodilla. Lo detuvieron ese mismo día en el barrio Tres Estrellas.

Rosa Garde, su madre, fue quien dio aviso al 911 después de que su hijo le dijo que la víctima "no respiraba". Aseguró que todo terminó en tragedia por que "ellos se lo buscaron".

Rosa recibió a El Sol en su casa, donde Natalia Calderaro (31) fue ejecutada a golpes, y brindó detalles sobre el violento episodio. "No me lo esperaba, nunca sentí ruidos ni gritos", dijo.

El pequeño departamento donde vivía la pareja.

"Hablé con ellos al mediodía, almorzaron en la pieza que está en el patio donde ellos vivían y yo acá (en su casa) y después me fui a dormir la siesta. Cuando me desperté a las 17 vino mi hijo y me dijo 'Natalia no contesta, no respira'", relató la mujer mayor.

Rápidamente fue hasta el fondo de su casa a revisar a su nuera: "La llamaba y ella no respondía, la toqué un poco y no se movía. Le dije a Federico que había que llamar a la policía y a la ambulancia".

La mujer sacó la cama dondé falleció su nuera y dijo que la iba a dar a un changarin.

Mientras Rosa llamaba, su hijo se escapó sin que ella pudiera verlo. Cuando llegó el personal policial con los médicos del Servicio de Emergencia Coordinado, constataron la muerte de la mujer.

"Los dos me maltrataban, siempre discutían, ya estaba cansada de policías en mi casa, pero ayer fue la última vez", sentenció Rosa.

En tanto, Camargo cayó la noche del miércoles en el barrio Tres Estrellas, de Godoy Cruz, y será imputado y enviado al penal, por el fiscal de Homicidios Gustavo Pirrelo, en las próximas horas.