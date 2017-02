Un mendocino le dio el triunfo a Shakhtar Donetsk ante Celta

El delantero argentino Gustavo Blanco Leschuk convirtió hoy el gol del triunfo de Shakhtar Donetsk de Ucrania sobre Celta de Vigo, dirigido por el cordobés Eduardo Berizzo, por 1-0, en España, en el partido de ida de los 16avos. de final de la Liga de Europa de fútbol, cuyo actual tricampeón es Sevilla.

El mendocino Blanco Leschuk, ex campeón con Arsenal de Sarandí en el 2012, marcó a los 26 minutos de la primera etapa.

La revancha entre Shakhtar Donetsk y Celta, donde fueron titulares los zagueros centrales Gustavo Cabral, ex Racing Club y River Plate, y Facundo Roncaglia, ex Boca Juniors, se jugará el 23 de febrero en Ucrania.

El conjunto español deberá ganar de visitante por 2-1, 3-2 y así sucesivamente o por dos goles de diferencia para avanzar a la próxima instancia; mientras que el equipo ucraniano lo hará con un triunfo o un empate.

En caso de repetirse el resultado de hoy, Shakhtar Donetsk y Celta jugarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos y de mantenerse el marcador definirán la serie por penales.

Otros resultados de hoy:

Krasnodar de Rusia 1 - Fenerbahçe de Turquía 0.

AZ Alkmaar de Holanda 1 - Olympique Lyon de Francia (Emanuel Mammana, ex River Plate) 4.

Borussia Mönchengladbach de Alemania 0 - Fiorentina de Italia (Gonzalo Rodríguez, ex San Lorenzo) 1.

Rostov de Rusia 4 - Sparta Praga de República Checa 0.

Gent de Bélgica 1 - Tottenham Hotspur de Inglaterra (DT Mauricio Pochettino, ex Newell's Old Boys de Rosario) 0.

Olympiacos de Grecia 0 - Osmanlispor de Turquía 0.

Ludogorets de Bulgaria (José Palomino) 1 - Kovenham de Dinamarca 2.

Astra de Rumania 2 - Genk de Bélgica 2.

Más tarde jugarán

Hapoel Be'er Sheva de Israel - Besiktas de Turquía.

Manchester United de Inglaterra (Sergio Romero y Marcos Rojo) - Saint Étienne de Francia.

Legia Varsovia de Polonia - Ajax de Holanda.

Villarreal de España (Mateo Musacchio) - Roma de Italia (Federico Fazio, Leandro Paredes y Diego Perotti).

Athletic Bilbao de España - APOEL de Chipre (Facundo Bertoglio).

Anderlecht de Bélgica - Zenit San Petersburgo de Rusia.

PAOK de Grecia - Schalke 04 de Alemania