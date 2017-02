Macri sobre el Correo: "Instruí a Aguad que volvamos a foja cero"

El presidente Mauricio Macri anunció hoy que se volverá "a fojas cero" en el tema del Correo, porque "no pensamos en un mecanismo para controversias judiciales", y remarcó que el ministro de Comunicación, Oscar Aguad, "actuó conforme a la ley".

Macri afirmó esta tarde que no resolver la deuda de “la empresa Correo Argentino perjudica al Estado, que hace catorce años que no puede cobrar”.

El presidente aseguró que la Auditoria General de la Nación "auditará la propuesta que haga la Justicia" en el acuerdo entre el Ejecutivo y el Correo Argentino S.A. para que dé "su visto bueno y conforme" para su implementación.

Además, aclaró que le pidió a la Oficina Anticorrupción “fijar estándares elevados para crear un sistema para que quede claro cómo se van a resolver casos similares a éste” del Correo Argentino "para que la confianza se fortalezca cada día”.

Macri admitió hoy "errores" por parte del Poder Ejecutivo y agregó que "lo importante es no persistir. Si me equivoco doy una paso atrás y me corrijo", en relación al acuerdo con la empresa Correo Argentino S.A y las modificaciones en el cálculo de las jubilaciones.

Sin embargo, recalcó que no tiene previsto “ningún cambio en el Gabinete por ahora” y además se mostró “orgulloso del equipo que tengo y los seguiré apoyando”.

Por otra parte, justificó la no intervención de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en el acuerdo entre el Gobierno y el Correo Argentino S.A. cuando era propiedad del empresario Franco Macri, porque ese entendimiento "nunca se llegó a concretar: nadie pagó, nadie condonó y nadie cobró todavía!", dijo.