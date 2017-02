Alario se queda, Enzo Pérez, Rigoni y Chori Domínguez no se suman

El manager de River Plate, Enzo Francescoli, confirmó hoy que el delantero Lucas Alario permanecerá en el club, que Enzo Pérez y Emiliano Rigoni no serán incorporados y descartó alguna gestión por Alejandro "Chori" Domínguez.

"Lucas (Alario) ya dijo que se quiere quedar -recordó-, no volví a hablar con él. Como la mayoría de los jugadores, tiene una cláusula de salida así que depende de él. River ha hecho un esfuerzo y él lo sabe, creo que está cómodo pero dependerá de que los chinos o quien sea puedan convencerlo".

Y agregó: "Uno le puede decir muy poco, mi consejo sería que se quede. Con la edad y el nivel que tiene, tarde o temprano lo van a venir a buscar de Europa, de un club con más gloria y con más representatividad deportiva. Pero uno fue jugador y sabe que el fútbol es presente".



Respecto de Enzo Pérez, Francescoli, en nota con TyC Sports, comentó: "Siendo realista, esperaba muy poco. Apareció el tema pero era muy difícil, Valencia no está en un buen momento. Él tenía muchas ganas pero el club no le va a permitir salir".

En cuanto a Rigoni, puntualizó: "El club (Independiente) ya ha dicho que no lo va a vender así que no seguimos por ese lado. Nos queda un cupo pero no hemos hablado con Marcelo (por el entrenador Gallardo). Si encontramos un jugador, veremos pero es bastante difícil".

"Buscamos un jugador que de mitad de cancha en adelante nos dé un salto de calidad -añadió- pero los pocos que hay están en sus clubes, tienen contratos, algunos muy altos o son transferencias impagables".

Precisó, por otra parte, que no hubo gestión alguna por el delantero Alejandro "Chori" Domínguez, actualmente en el Olympiacos griego.

"Tendría que partir de él, tendría que haber un interés de parte del jugador y en tal caso, después tendría que hablar con Marcelo", dijo el manager.

Por último, aseguró que no hay interés por ningún arquero y repasó: "Cuando todavía estaba el Flaco (Marcelo) Barovero hablé con algunos arqueros en el exterior y no pudieron venir". "Con (Franco) Armani, la idea era que compitiera con Augusto (por Batalla). Después Marcelo tomó la decisión de que jugara Augusto y desde entonces no hablé más del tema con él", finalizó.