Florencia Peña: “Tengo un pensamiento que va más allá del kirchnerismo”

Florencia Peña se refirió en una entrevista a al actualidad del país y aseguró que siempre va a “estar interesada en lo que pasa” pero explicó: “Baje un poquito el audio de mis opiniones porque en Argentina ​​no estamos todavía preparados para las diferencias de opiniones“. “Nos tratamos como enemigos y no esta bueno”, consideró.

“Obviamente no voté a este Gobierno, pero soy respetuosa de la democracia.

Soy militante de causas que no pertenecen a ningún Gobierno, y voy a apoyar a quien las lleve adelante”, agregó Peña en diálogo con Reynado Sietecase, y ejemplificó que: “los Derechos Humanos le pueden pertenecer a todos los Gobiernos“.

“Tengo un pensamiento que va mas allá del kirchnerismo. Me hubiera encantado que me tapen la boca, poder decir ‘me encanta lo que esta pasando, me equivoqué’, pero no es asi”, explicó.

Además, la actriz se refirió a su producción hot que realizó para revista Gente. “El tatuaje en la cola es una forma artística de cubrir imperfecciones”, dijo y subrayó: “Asumo mis imperfecciones”.

“Lo explicito ya lo vieron con mi video. De ahí, es todo para abajo”. “Hace un mes salio un informe, soy una de las actrices porno mas buscadas. Fue muy violento”, sostuvo.

Sobre su papel de Natalia en Quiero vivir a tu lado explayó: “Estoy haciendo algo muy distinto a lo que siempre hice en televisión” y disparó: “Estoy compitiendo con Moni Argento hace 12 años“.

“Casados con Hijos nos ayudó a tener SAGAI, a cobrar por las repeticiones

El primer año de Casados con hijos nos fue muy mal. Han dicho cosas espantosas”, recordó.