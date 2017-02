16:17Hs. | 16/02/2017

Otra vez a prisión

Meteoro recapturado: su fuga no le costará ni un día más de cárcel

Víctor Suárez fue atrapado en Córdoba, mientras perpetraba otra estafa. Tenía un DNI falso. Como no destrozó bienes del estado y no ejerció violencia contra penitenciarios, no le corresponde una imputación.