Reinas reales: María José Gauto de Lavalle

Descontracturada y fanática de los deportes, María José es una de las representantes departamentales que aspira a la corona real en la próxima Vendimia Nacional.

¿Quién es Majo? Le preguntamos y sin titubear nos respondió: -“Majo es una chica a la que le encanta salir a bailar y dormir bastante. También disfruto de ir correr y estar con mi familia. Aunque durante la semana viajo mucho porque vivo en Lavalle pero también en Godoy Cruz porque estudio, asique gran parte de mi día me lo paso arriba de un micro”.

Muy segura de sí misma, sonriente y muy divertida. No hay un deporte que o haya realizado pero el que más le gusta es el handball. Nos contó que de chiquita hizo karate y no dudó en enseñarnos algunos movimientos.

Consultada por su estado sentimental, María José contó que estaba saliendo con un chico desde hace un año, pero que cuando fue elegida como reina de su departamento habló con él y le planteó: “Ahora que soy reina me van a preguntar si estoy de novia o no. ¿Qué digo?”, le consultó poniéndolo “casi” entre la espada y la pared. Obviamente que el pretendiente no la dudó ni un segundo y le respondió: “Decí que somos novios”, y así se formalizó la relación de Majo.

Así es ella, siempre con una sonrisa, relajada y dispuesta a divertirse, nosotros ya tuvimos la suerte conocerla, ¡Ahora te toca a vos!

María José Gauto

22 años

1,68 mts

Estudia Profesorado de Educación Física

Colaboraciones:

Juli para Flor Raviolo Make up

Verónica Maturano estilista