Romeo Santos se convierte en el “Héroe Favorito” de Génesis Rodríguez

Romeo Santos volvió a la escena musical con nuevo single y un video protagonizado por Génesis Rodríguez, hija de “El Puma”. El “Rey de la Bachata” lanzó “Héroe favorito” con ayuda publicitaria de Marvel, el gigante de los cómics.

Días atrás, el cantante reveló en la red su unión con Marvel para diseñar su propia figura de héroe y utilizarlo como arte oficial del sencillo.

Together with Marvel Custom, @RomeoSantosPage goes from The King of Bachata to Super Hero for his new single #HéroeFavorito, out Feb. 13th! pic.twitter.com/6urkbDPDtN

— Marvel Entertainment (@Marvel) 8 de febrero de 2017