No son pocos los mendocinos que han apelado a una manera natural para el control de roedores,

de acuerdo con la pirámide o cadena trófica animal. Así, en diversas zonas rurales de la provincia pueden verse gatos en las propiedades para combatir la presencia de ratas o ratones. Sin embargo, los especialistas advierten de que puede ser contraproducente, no sólo por la sobrepoblación felina que se genera, sino por la posibilidad de mayor contagio de leptospirosis, una enfermedad infecciosa bacteriana que contraen los seres humanos en contacto con animales. De ahí la importancia de tomar conciencia de los cuidados sanitarios en el hogar, pero también de la necesidad de que el Estado no baje la guardia con los programas de desratización. Un llamado de atención para los responsables de que esto se cumpla.