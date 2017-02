Me verás volver: Cuatro productos que volvieron tras ser descontinuados

¿Pensaste que no los ibas a ver más?

Nokia 3310

Conocido como “El indestructible” (condición que fue sumamente exagerada por los memes que circulan en internet) fue uno de los productos más exitosos de la entonces empresa finlandesa.

Un relanzamiento de este tipo sorprende, ya que en los 17 años que pasaron desde su lanzamiento la tecnología cambió radicalmente. No obstante, siendo una versión actualizada o no, el Nokia 3310 cuenta con un nombre lo suficientemente fuerte como para generar interés.

Este no es el primer ni será el último producto que es relanzado por su estatus de legendario. Acá les contamos algunos casos de productos que volvieron después de estar descontinuados.

NES

La Nintendo Entertainment System no fue la primera consola hogareña, pero si es la primera de una larga lista producida por Nintendo. Conocida en Japón como Famicom (Modelo que fue pirateado y que por acá se conocía como Family Game), fue la responsable de revigorizar el mercado de video juegos luego de la sobresaturación en el mercado de principios de los ’80. Juegos como Super Mario Bros., Legend of Zelda o Metroid hicieron que las ventas se dispararan y la NES sea un éxito. En Estados Unidos se descontinuó en 1995, para favorecer el mercado de la Super Nintendo y preparar el terreno para la Nintendo 64. En Japón se siguió produciendo hasta 2003.

En 2016, Nintendo anunció que iba a lanzar al mercado la NES Classic Edition: una réplica de la NES original con 30 juegos precargados y conexión HDMI. Fue uno de los productos más esperados del año y su lanzamiento, en Noviembre de 2016, fue de un éxito tal que las consolas se agotaron rápidamente. Lamentablemente Nintendo aún no anunció si más consolas saldrán al mercado, dejando a más de una persona con un sabor amargo en la boca. Yo incuído.

Kes Bun

Estos snacks de queso eran parte de las picadas de los y del consumo post-escolar desde los años ’60 hasta 1994. Fabricados por la empresa Bun, eran parte de la familia de productos que incluían las famosas papas fritas emblema de la marca. La empresa fue comprada en 1993 por PepsiCo, relegándola como una segunda marca y eliminando varios productos de la familia, incluyendo las Kes Bun.

En el año 2009, PepsiCo lanza una línea llamada “Retro Snacks”, donde relanzan las Pop Korn y proponen una votación para que regresen las Ruffles (discontinuadas en 2001), las Buntzel (discontinuadas en 1994) o las Kes Bun. Fue una votación en internet la que logró que estas últimas volvieran al mercado y posteriormente se expandiera con toda una línea de productos.

Coca-Cola

Hay una verdad universal: Si no está roto, no lo arregles. Coca-Cola, líder indiscutible del mercado de las gaseosas a nivel mundial quiso demostrar que podía derrotar incluso a esta frase. A principio de los ’80, el mercado adulto empezó a cambiar el consumo por gaseosas del segmento “light” o que no fueran sabor cola. En cambio, el público joven prefería tomar Pepsi. Es así que la Coca-Cola Company decidió cambiar la fórmula de su bebida insignia y el 23 de Abril de 1985 se presentó la “New Coke”, descontinuando la bebida que ya llevaba un siglo de existencia.

La reacción del público fue totalmente negativa. Las líneas de atención al cliente se saturaron de clientes enojados, algunas de las plantas embotelladoras se negaban a despachar el producto y las ventas cayeron fuertemente. El 10 de Julio de 1985, apenas 48 días después de la introducción de la nueva fórmula, The Coca-Cola Company relanzó la fórmula original como “Coca-Cola Classic”, mientras que el nuevo producto retuvo el nombre Coca-Cola hasta 1992 que fue renombrada “Coke II”.

Vinilo

Desde su invención a finales del siglo XIX hasta finales de los ’80, el gramófono y el disco de vinilo fueron la manera más común para escuchar música. Si bien carecía la portabilidad de inventos posteriores como la cinta de 8 canales o el cassette, los avances tecnológicos permitieron que el vinilo ganara fidelidad y sea la mejor manera de escuchar discos en la comodidad del hogar.

En los ’80, el CD empezó a ganar terreno a raíz de la claridad de su sonido, el cual se creía que constituía la manera más perfecta para escuchar música. Con el correr de la década el formato fue abaratándose y los hogares podían contar con un mini componente con lectora. La industria discográfica, como sucede siempre ante un cambio de tecnología, comenzó a reeditar los discos en este formato. Para principios de los ’90, las discográficas preferían el CD como formato estándar ya que los costos de producción eran inferiores a los de los discos de vinilo. Así fue que la industria fue desplazando estos discos hasta directamente no producirlos en masa. Si bien el formato nunca desapareció por completo, la migración a CD por parte del consumo generalizado hizo que tan solo un puñado de discográficas siguiera fabricándolos en tiradas ínfimas.

El traslado a los formatos digitales fue lo que terminó por ir relegando al CD a mediados de la década del 2000. La aparición de reproductores de MP3 con capacidad para almacenar cientos de discos enteros hizo que el CD vaya perdiendo terreno. Sin embargo, la búsqueda de mayor fidelidad del sonido (algo que los formatos digitales reducen en pos de mantener un tamaño pequeño de archivo) hicieron que la gente vuelva a volcarse al vinilo. Entre 2005 y 2016, las ventas de discos subió a cantidades que no se habían visto desde los ’80 y las grandes discográficas no solo volvieron a editar discos en este formato, también reeditaron discos clásicos y algunos que nunca habían tenido su versión en disco.

¿Qué otros productos quisieras ver volver?

Fuentes: Wikipedia, Business Insider, PepsiCo, Nintendo