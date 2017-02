El mensaje viral de esta madre sobre el cuerpo de las mujeres

En marzo de 2015, Rachel Hollis, madre de tres niños, compartió en Facebook una foto sin filtros de su "panza fofa" en bikini junto con un potente mensaje sobre la imagen del cuerpo de una mujer después del parto.

Su publicación se hizo viral y ahora, casi dos años después, Hollis comparte las mismas palabras para inspirar a más madres.

La mujer, que dirige el popular blog de estilo de vida The Chic Site, publicó la foto original cuando estaba de vacaciones en México. Así que cuando este año volvió a ese país, concretamente a Cabo San Lucas, se sintió inspirada para compartir otra foto playera.

Y el mensaje es exactamente el mismo:

"Tengo estrías y llevo un bikini. Tengo una barriga permanentemente fofa tras haber tenido tres bebés gigantes y llevo bikini. Mi ombligo está caído (¡algo que nunca hubiera pensado que fuera posible!) y llevo bikini. Lo llevo puesto porque estoy orgullosa de este cuerpo y de todas las marcas que hay en él. Se deben a la bendición de haber podido tener tres embarazos y este vientre flácido significa que trabajé duro para perder todo el peso que pude. Llevo un bikini porque el único hombre cuya opinión me importa sabe todo por lo que he pasado. El mismo hombre que dice que nunca ha visto algo más sexy que mi cuerpo, con sus marcas y todo. No son cicatrices, señores, son galones que uno se gana. ¡Hago alarde de mi cuerpo con orgullo!".