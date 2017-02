No para, no hay manera de que se pueda frenar la ola de violencia de género. Y se trata de casos concretos, no de meras denuncias. Acá son hechos los que hacen temblar las estadísticas y dejan en claro que la clave es la prevención y no la investigación posterior, porque, cuando eso ocurre, ya es tarde.

Se podrá detener al autor de un femicidio pero la víctima formará parte de un número que ya asusta en el país y, en ese contexto, Mendoza ocupa un dramático puesto de avanzada.

En el último caso, los antecedentes del único sospechoso invitan a imaginar que se trataba de un hombre muy violento, y que pesar de todos los registros judiciales en su contra, nadie se preocupó de hacer un seguimiento. No sólo era peligroso para su pareja, su agresividad quedó reflejada en su prontuario.

Se buscarán responsables. Se dirá que la causa está siendo investigada. Lo podrán detener, juzgar y condenar. También se dirá que ahora hay una dependencia judicial especial para estos casos. Lo cierto es que Mendoza tiene otra mujer muerta. Y van…