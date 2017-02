Florencia Peña criticó a Antonio Birabent por su mensaje contra el tetazo

Florencia Peña criticó duramente a Antonio Birabent por un tuit que publicó en contra del llamado “Tetazo”, marcha que realizaron agrupaciones feministas el pasado 7 de febrero en contra del machismo y el sistema Patriarcal.

“Lo del #tetazo es una manera de protesta bastante fea. Igual que si mañana hacen un #pijazo (aclaro para que no me salten al cuello chicas)”, había escrito Birabent tras la marcha; aunque luego aclaró: “Me encanta el nudismo y su libertad, pero no en el Obelisco”.

“El otro día leí ese tuit de Birabent y casi me muero, lo respeto mucho como artista, pero no puede ser”, criticó la actriz de “Quiero Vivir a tu Lado” en nota con Moskita Muerta y Nilda Sarli por La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Y respondió: “No queremos ser machos, no se entiende eso, reclamamos y somos libres, eso no nos hace menos femeninas”.

“Como en todo hay hombres maravillosos que bancan esto, lo que digo es que hay una realidad innegable, las mujeres ganamos menos que los hombres, somos violentadas por ser mujeres, estamos en un momento en el que encima lo que nos pasa es que los tipos adquieren una inseguridad personal ante el empoderamiento de la mujer porque fueron criados con una educación machista”, analizó.

Por otra parte se refirió a su desnudo total, por primera vez en su carrera y a los 42 años, en la revista Gente. “Para mí era una tapa muy border, y que no se mal interprete con una cosificación, es una opinión, una forma de manifestar lo que para mí es el feminismo o lo que defiendo, cuando defiendo al género”, aclaró. Y fundamentó que “es tan tabú el tema del cuerpo y venimos del episodio de Necochea, esta es una cuestión cultural y hay que llevar más allá esta discusión”. Enfatizó enseguida que “este desnudo tiene que ver con hacerme cargo de lo que soy, soy hipersexual, las mujeres no tenemos que ser divinas, con las tetas más lindas del mundo, la mujer puede decir ‘me gusta la sexualidad plena más allá de que soy mama y que soy mujer’”.

Por último resaltó que “yo soy actriz, no necesito desnudarme para que me tengan en cuenta, pero que se entienda que hago esto por ganas de hacerlo. Me preguntan qué necesidad tengo, no lo necesito, lo hago porque soy quien soy y tenía ganas, tengo mucho amor con mi cuerpo y a mis 42 años por primera vez me dieron ganas de hacer un desnudo”, cerró.