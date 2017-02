Reinas reales: Macarena Cortéz de La paz

¿Describirla en una sola frase? A ver, sería algo así como “un maridaje perfecto entre belleza, espontaneidad y armonía”.

Y es que esta morocha de tez blanca y mirada penetrante, atrapa no solo por su aspecto exterior sino por lo que piensa. Así es Macarena Cortéz, la actual Reina del departamento de La Paz.

“Maqui” como prefieren que la llamen, también se sumó a la propuesta de “Reinas Reales” de Elsol.com.ar y desde el primer momento que llegó para realizar nuestra original propuesta para esta Vendimia 2017 - junto al staff que la acompaña desde que es reina-, percibí de inmediato su gran personalidad, en donde supongo que el ser estudiante de Arte Dramático, no hace más que reafirmarla al 100%.

Con 24 años, Macarena también es una de las jóvenes que buscan convertirse en Reina Nacional de la Vendimia y por qué no, hasta “destronar” (entendido en el más simpático de los sentidos) a la única reina nacional que ha dado La Paz en toda su historia, como es la bellisíma Lorena Lorca.

“Lorena es una reina muy presente en La Paz y todos los paceños la queremos mucho. Si bien he compartido muy poco con ella, se nota que es una mujer extraordinaria y solidaria y por ahí estaría bueno que tuviera en mí una compañera para trabajar juntas por el departamento”, asegura.

Tras unos minutos de espera, la corona, el cetro y el vestido largo color champagne que la vestían desaparecen y en su lugar, se acerca una joven vestida de forma simple y casual, en donde unos jeans y una musculosa, son su outfit “real”.

¿Seguís las tendencias de la moda?

Soy más bien tranqui. Me gusta ponerme lo que tengo ganas y me haga sentir antes que nada cómoda. A veces hasta hago combinaciones que por ahí no están a la moda pero bueno, soy muy creativa…¡soy bien actriz! (risas). He tenido épocas de usar colores muy llamativos, pero últimamente estoy más tranquila y busco más lo clásico.

¿Y por qué ese cambio? Creo que fue una época en donde me conecté mucho con las vibraciones de los colores y ahora es como que encontré una armonía en mi vida.

¿Armonía? ¿Se puede preguntar la causa? ¡Sí, por supuesto! Es porque logré hacer muchas cosas que buscaba desde hace tiempo como fue comenzar a trabajar, dar clases de teatro, ponerme de novia y eso me dio mucha estabilidad. Soy una persona que buscaba mi ‘media naranja’ y sentirme acompañada.

Así llegó a la vida de Macarena su actual novio, Roberto, un ingeniero agrónomo de 32 años, también oriundo de La Paz, con quien la une ya más de dos años de relación. “Nos complementamos muy bien, por un lado él con toda su experiencia y yo con toda mi frescura. En Roberto sin duda encontré mi estabilidad”, afirma enamorada.

¿Sos de usar Redes sociales? Prefiero Facebook y hasta ahora no he necesitado otras. Mi incursión en Instagram no fue muy buena y no me copé.

¿Y Twitter? ¿No pensás que te podría servir ahora que ya no sos tan anónima? ¡No lo había pensado desde esa óptica! Capaz que por ahí me sirve también para que la gente me conozca más, acercarme a ellos y también a los artistas.

¿Sos de salir con amigos o antes que nada, estar con Roberto? Y qué le voy hacer…soy una mujer romántica que le encanta estar en los detalles. O sea que prefiero estar con él. A ver, todos notan el cambio cuando una se pone de novia y eso es inevitable, de todas maneras, mis amigos siempre están, y amo que sea un grupo sano y divertido.

¿Boliche paceño o mejor venirse a capital? ¡No!, jaja…en La Paz hay boliches y están buenísimos así es que salimos mucho allá. Lo lindo que tiene mi departamento es que mucha gente realiza bailes re entretenidos y fuera de lo común.

¿Sos de tomar vino? Tomo vino, sobre todo el Malbec, pero también me gustan los tragos tropicales. Soy de elegir más bien bebidas clásicas.

¿Qué soñás para tu vida Maqui? Me sorprendo a mí misma con muchos sueños. Quisiera ser exitosa en lo que amo que es la actuación, viajar hacia distintos lugares, filmar películas y telenovelas. Amo el cine y sueño con interpretar esos personajes que sean interesantes y ricos, de esos que te dejen vivencias impresionantes.

¿Otro sueño? Ser locutora de la Fiesta de la Vendimia, ¡me encantaría cantar los votos! Ya he actuado en otras ediciones, así es que este año estaré en el Anfiteatro Frank Romero Day desde otro lugar, pero sin duda que me fascinaría poder en algún momento participar con mi voz.

El break para este mini reportaje/identikit a Macarena Cortéz finaliza tras el llamado del equipo de producción para continuar con las tomas de imágenes para su video; tal como lo hicieran sus compañeras, las otras “reinas reales” de este año. Me despido con un cálido abrazo y la veo instantes después, interpretando a Mariquita Sánchez de Thompson actuando un parlamento de alguna obra que supo interpretar para luego bailar una chacarera y también su canción de cabecera: “ Más Macarena” . Bella, apasionada e intensa…así es Maky, ¡la reina de La Paz!

Sabrina Macarena Cortéz

24 años

1,64 mts

Estudia Profesorado y Licenciatura en Arte Dramático

Coloboraciones:

Flor Raviolo Make up

Verónica Maturano estilista