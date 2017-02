Entrevistaron a un falso Enzo Pérez y se armó un escándalo

Una insólita situación vivió el futbolista mendocino Enzo Pérez, actualmente capitán del Valencia de España.

El Principito tuvo que salir a aclarar, a través de la cuenta oficial del equipo español, que no había dado una entrevista a un programa partidario de River que, por error, entrevistó a un impostor que se hizo pasar por el ex volante de Godoy Cruz.

Todo comenzó debido a la novela por el posible arribo del jugador del Valencia a River. En el programa partidario del Millonario creyeron que estaban entrevistando al jugador, pero no era él.

El increíble hecho se dio durante la emisión del martes del programa De River Yo Soy, de AM 930, cuando aparentemente consiguieron dar con Enzo Pérez, la figurita difícil de este mercado de pases que actualmente no está hablando con la prensa.





La entrevista siguió por cursos normales y tuvo gran repercusión. En la misma, el "falso" Enzo Pérez dijo cosas como: "Siendo jugador de Estudiantes iba al Monumental. Me tapaba la cara para que no me reconozcan".

Pero tanto revuelo generó la nota que la misma llegó a medios internacionales y allí fue cómo el verdadero Pérez se habrá enterado de la misma. Por esto, el Valencia se vio obligado a salir a aclarar que esas declaraciones no fueron del mediocampista de la Selección argentina.

El programa partidario salió a pedir perdón a sus seguidores por la difusión de las falsas declaraciones.



En contra de lo atribuido en las últimas horas, Enzo Pérez desea aclarar que NO ha realizado ningunas declaraciones a MMCC de su país — Valencia CF (@valenciacf) 15 de febrero de 2017

#DeRiverYoSoy | #AM930 | #River | Queremos pedir públicamente disculpas por la entrevista de ayer a quien aseguraba ser Enzo Pérez — DeRiverYoSoy @ 930AM (@DeRiverYoSoy930) 15 de febrero de 2017

#DeRiverYoSoy | #AM930 | #River | Lamentamos lo sucedido y es de profesionales pedir perdón. Tomaremos medidas para que no vuelva a ocurrir. — DeRiverYoSoy @ 930AM (@DeRiverYoSoy930) 15 de febrero de 2017