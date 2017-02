El ladrón que atropelló y mató a una joven madre debía estar preso hasta el 2020

Horacio Martín Rodríguez, el delincuente acusado de robar un auto de alta gama en el barrio Tamarindos II en enero y arrollar a una mujer y a su bebé cuando intentaba huir de la Policía, salió de la penitenciaria antes de completar su pena por un hecho 2009.

En la audiencia de prisión preventiva, que se realizó este miércoles en Tribunales, la jueza de Garantías María Alejandra Mauricio confirmó que la Quinta Cámara del Crimen corrigió los cómputos de la pena, en donde quedó establecido que Rodríguez tenía que recuperar la libertad el 14 de agosto del 2020 y no en agosto del 2016 como se le había computado la pena. Además se le fijó la prisión preventiva por el delito de robo seguido de muerte, por lo cual deberá permanecer en prisión hasta la hora del juicio.

Es decir, que Rodríguez volvió a reincidir en el delito y cometió el homicidio de Ayelén Arias cuando a alta velocidad conducía el BMW que había robado minutos antes, en realidad debía estar tras las rejas.La ratificación de que el delincuente recuperó la libertad por una irregularidad de la Justicia generó más bronca entre los familiares de las víctimas que presenciaron la audiencia.

El error de cálculo que denunció el Gobierno provincial, a través del subsecretario de Justicia Marcelo D' Agostino, fue corroborado por la Quinta Cámara del Crimen, quien llevaba el expediente por un robo agravado del que Rodríguez había sido juzgado y que tenía como sentencia 12 años de prisión efectiva.

Los familiares de Ayelén no pudieron pasar por el alto que si Rodríguez no hubiera salido del penal, la mujer estaría viva y su pequeño hijo podría estar llevando una vida normal. El niño de dos años hoy recibió el alta en el Hospital Notti, pero el pronóstico de los médicos es que no podrá volver a caminar.

La madre de la víctima fatal reclamó a quiénes firmaron el cómputo que dieran explicaciones de la desinteligencia que terminó con la vida de una persona y afectó gravemente a la de un pequeño.

Claudia Ríos y la familia de la joven fallecida.

"Deben decir por qué lo dejaron salir. Es muy grave lo que pasó, mi hija estaría viva si este hombre no hubiera salido y no estaríamos molestando a nadie", exigió la mujer.

Por su parte el padre del bebé le pidió a la jueza de Garantías- quien va a decidir sobre la prisión preventiva- "que no dejen que esta persona quede internada en El Sauce, como lo pide la defensa, sino que quede preso, no merece ser beneficiado".

El pedido de la fiscal

La fiscal Claudia Ríos, a cargo de la investigación penal por el hecho en el que perdió la vida Ayelén Arias al ser embestida por Rodríguez, solicitó la prisión preventiva por los delitos de robo, homicidio con dolo eventual y homicidio en grado de tentativa por el bebé.

"Los testigos refieren a la alta velocidad en la que iba Rodríguez, quien embistió de lleno contra una garita en donde estaba la señorita Arias con su bebé y que luego de quedar la víctima debajo del auto y la criatura a unos pocos metros inconsciente, lo único que quería hacer era escapar. Por eso, la gente lo empezó a golpear para que no escapara", refirió la funcionaria judicial.

Ríos alegó que a la velocidad -según los testigos iba a 180 km por hora- que conducía el imputado, "se pudo representar que podía atropellar a alguien e ir en contra de un bien jurídicamente protegido, como es la vida".

Además, dio a conocer una serie de estudios médicos en donde se determinó que el pequeño que sobrevivió a la tragedia, tiene muy comprometido el sistema locomotor y los profesionales creen que no podrá volver a caminar.

Por todo eso requirió la prisión preventiva y rechazó su internación como lo pidió la defensa para tratarse por su policonsumo de sustancias.