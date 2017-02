¿Tuviste el mejor momento de tu vida?

En este año, se van a cumplir 30 años desde que aprendimos que nadie pone a Baby en una esquina. Dirty Dancing se ganó al paso del tiempo ¿Pero conocías estos datos de la película?

1. “Oh, lover boy”

Captura de YouTube

En una de las escenas donde están practicando, Baby y Johnny actúan las líneas de la canción “Love is Strange” del dúo Mickey & Sylvia. Esta escena fue improvisada por Jennifer Grey y Patrick Swayze y gustó tanto que quedó en el montaje final.

2. Las secuela que no fue

sky.com

El éxito de la película hizo que una secuela se pusiera en marcha, pero Patrick Swayze no aceptó. Ni siquiera después de que le ofrecieran U$S 6 Millones. El primer intento en capitalizar el éxito fue una serie en 1988 que solo duró 11 capítulos. La “secuela” (que es una especie de remake pero en la Cuba pre-Castro) salió en 2004 y se llamó Dirty Dancing: Havana Nights. ¿Fue buena? Spoiler: No.

3. Los árboles fueron pintados con spray

Captura de YouTube

Es sabido que no siempre se puede filmar en la misma estación donde transcurre la acción de la película. Dirty Dancing se filmó en otoño así que el equipo de arte tuvo que pintar de verde las hojas que caían.

4. El agradable sonido de su risa

Giphy

Parece que Patrick Swayze y Jennifer Grey no se llevaban para nada bien. En la escena donde Baby y Johnny están ensayando y él pasa su mano por su cuerpo, a Jennifer Grey le dieron tantas cosquillas que no pudo aguantarlas. La cara de frustración de Swayze es real

5. Los actores que no fueron

Paramount Pictures

La primera elección para Baby era Sarah Jessica Parker. Entre los actores que se tantearon para Johnny estaban Val Kilmer y Billy Zane.

6. Ambos actores principales eran 10 años mayores que sus personajes

sunsetcinema.wales

Jennifer Gray tenía 26 años y Baby 16. Patrick Swayze tenía 34 y Johnny, 24 años.

7. El hombre doble de riesgo

Giphy

Patrick Swayze quizo hacer sus escena sin ningún doble. En la escena del tronco terminó cayéndose tantas veces que tuvo una lesión grave en la rodilla.

8. Bonita, hasta cuando está mal.

Captura de YouTube

En la escena donde Penny Johnson (Cynthia Rhodes) está en la cama tras haber recibido un aborto, tuvieron que ponerle mucho maquillaje a la actriz ya que el director Emile Ardolino consideraba que no debía verse tan bella en una escena asi.

9. Ensayo breve

Trendencias

Para una película que tiene coreografías elaboradas, es notable que los actores hayan tenido solo dos semanas para ensayar. El rodaje duró tan solo 44 días.

10. Reciclaje de canciones

La canción “She’s like the wind” fue escrita por Patrick Swayze y Stacy Widelitz en 1984 para la película Grandview, USA. Al no haberse usado, el director Emile Ardolino y la productora Linda Gottlieb la escucharon de casualidad y decidieron incluirla en la película. Al igual que Dirty Dancing, se convirtió en un éxito.

Fuente: UPSOCL