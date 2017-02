"How to basics", la cuenta de YouTube que te saca la ira

How To Basics es el nombre de un canal de YouTube que parodia todos los videos tutoriales que te ayudan a solucionar algunos problemas cotidianos y también satiriza la tendencia DIY (Do it yourself), donde la mayoría de las veces no nos quedan las cosas como queremos, o no funcionan los trucos o tips que nos muestran.

El usuario muestra sus videos con música suave, tomas cuidadas, buena calidad de edición y supuestamente muestra trucos que a todos les funcionan, excepto a él, convirtiéndolo en un personaje casi cavernícola desatando toda su ira contra los objetos, utilizando siempre huevos para calmar su enojo.

Aquí algunos tutoriales que nunca te funcionaron

Cómo reparar una puerta

Cómo reparar un teléfono mojado

Cómo desbloquear un iPhone sin el código de desbloqueo

Cómo tener el peinado de Donald Trump

Cómo pintar un ojo realista

Cómo desinstalar Internet Exolorer

Cómo reparar un disco rayado

Cómo marcar tus abdominales

Cómo sacar manchas del tapizado de un sillón