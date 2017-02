"El Gobierno le otorga aire al kircherismo con sus errores"

La diputada nacional y principal referente del GEN, Margarita Stolbizer, consideró que “el Gobierno le otorga aire al kirchnerismo con los errores que comete”, y afirmó que el presidente Mauricio Macri “no puede permitir” que su padre (Franco) “haga negocios con el Estado”.

“Si el kirchnerismo es una alternativa es en parte porque con sus errores, el Gobierno le dio aire. Hay mucha gente que esta defraudada con la gestión de oficialismo y hoy nos identificamos con ellos”, señaló.

La legisladora afirmó que el caso del acuerdo por el Correo Argentino es el caso “más grave” del gobierno de Cambiemos, y cuestionó “el conflicto de intereses” entre el Estado y el grupo Socma, propiedad de la familia Macri, que se manifiesta en la cuestión.

“El Gobierno no hace lo suficiente en el tema de la transparencia. Hay conflicto de intereses en el tema del Correo porque (Mauricio) Macri formó parte de un directorio que no pagó impuestos, ese es la base de la cuestión. La gente no votó a la presidente para que su padre (Franco Macri) haga negocios con el Estado”, remarcó.

La legisladora afirmó además que el kirchnerismo permitió que se “licuara” la deuda que Socma tenía con el Estado, y recordó que Franco Macri hizo “negocios” con la gestión que concluyó el 10 de diciembre de 2015.

“El kirchnerismo no ejecutó la deuda y hay que ver si hubo dolo o ingenuidad de parte del Gobierno pasado. Recordemos que Franco (Macri) hizo muchos negocios entre 2003 y 2015”, apuntó.

Stolbizer volvió a defender su acuerdo político con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y aclaró que haber sido parte del kirchnerismo “no invalida a nadie”.

“La verdad es que el kirchnerismo, a pesar de todas las acusaciones de corrupción que pesan en su contra, tuvo buenos funcionarios como Graciela Ocaña, Martín Lousteau y Ginés González García. Soy denunciante de Cristina pero creo que debemos construir con gente que sirve para salir de la polarización en la que nos encontramos”, enfatizó.